台糖豬肉片瘦肉精風波 台中、台南2地檢署按兵不動：關注中

台中市食安處抽驗出國產台糖冷凍安心豚梅花肉片含有不得檢出的瘦肉精西布特羅。圖／台中市政府提供

台糖安心豚梅花豬肉片被台中市衛生局食安處檢驗出瘦肉精，因先前中央、地方數值不一引發互槓，風波延燒數日，針對過年前民眾關心的食安問題，包括台中地檢署、台糖總公司所在的台南地檢署，均異口同聲表示，「持續關注中」。

台中市政府把關年節肉品食安，加強市售肉品動物用藥抽驗，上個月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)，發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，檢出數值為0.002ppm，違反食安法規定，食安處2日對外公布，通知販售業者立即下架。

台糖肉品被驗出含微量瘦肉精後，依法申請複檢，由於農業部針對台糖其他九個畜殖場肉豬及飼料聯合採樣，結果均未檢出西布特羅。衛福部食藥署檢驗的樣品也未檢出，引發中央與地方互槓。台中市衛生局將原樣本殘留肉品分成兩分，一分送交食藥署、另一分留在台中複檢。雙方今天公布結果，台中驗出西布特羅0.002ppm、食藥署則為0.001ppm。

台糖瘦肉精風波延燒至今6天，還沒辦法釐清豬肉片檢出台糖豬肉片為何檢出瘦肉精。台中地檢署說，目前針對台糖肉品檢驗出瘦肉精案件，檢方持續關注中，現階段由行政機關依權責處理。台糖總公司所在地的台南地檢署也指出，本案仍待衛生局等相關行政單位進一步釐清當中；南檢密切持續關注其後續發展。