台糖豬肉片瘦肉精風波 台中、台南2地檢署按兵不動：關注中
台糖安心豚梅花豬肉片被台中市衛生局食安處檢驗出瘦肉精，因先前中央、地方數值不一引發互槓，風波延燒數日，針對過年前民眾關心的食安問題，包括台中地檢署、台糖總公司所在的台南地檢署，均異口同聲表示，「持續關注中」。
台中市政府把關年節肉品食安，加強市售肉品動物用藥抽驗，上個月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)，發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，檢出數值為0.002ppm，違反食安法規定，食安處2日對外公布，通知販售業者立即下架。
台糖肉品被驗出含微量瘦肉精後，依法申請複檢，由於農業部針對台糖其他九個畜殖場肉豬及飼料聯合採樣，結果均未檢出西布特羅。衛福部食藥署檢驗的樣品也未檢出，引發中央與地方互槓。台中市衛生局將原樣本殘留肉品分成兩分，一分送交食藥署、另一分留在台中複檢。雙方今天公布結果，台中驗出西布特羅0.002ppm、食藥署則為0.001ppm。
台糖瘦肉精風波延燒至今6天，還沒辦法釐清豬肉片檢出台糖豬肉片為何檢出瘦肉精。台中地檢署說，目前針對台糖肉品檢驗出瘦肉精案件，檢方持續關注中，現階段由行政機關依權責處理。台糖總公司所在地的台南地檢署也指出，本案仍待衛生局等相關行政單位進一步釐清當中；南檢密切持續關注其後續發展。
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