檢察官太操釀出走潮 法務部：成立合理化工作負擔研議小組

檢察官「出走潮」連年發生，律師轉任檢察官人數遠低於轉任法官人數，檢方工作量不合理，是成因之一，法務部今天表示，鑑於電信詐欺案攀升為各地檢署刑案第一位，法務部長蔡清祥指示從增加人力、自源頭減少案件量，成立「合理化檢察官工作負擔研議小組」傾聽基層意見。

法務部指出，經向行政院積極爭取新增檢察機關員額，2020年核准增員110人、2021年增員187人，並規劃分4年請增檢察機關員額600人，到2025年所屬檢察機關員額將可達6613人；此外，為因應打詐業務，也已於2023年10月進用100名檢察官助理強化偵查人力。

法務部說，為建立有效追訴犯罪及減少偵查成本偵查制度，從源頭端遏阻詐欺犯罪，並建立告誡帳戶限制機制，已擬具洗錢防制法無正當理由收集帳戶罪、無正當理由交付或提供帳戶罪，使詐欺、洗錢犯罪斷鏈，遏止人頭帳戶亂象。

此外，也擬具因應洗錢防制法新法上路辦案指引手冊及相關書類例稿供檢察官使用，紓減檢察官書類勞費。

法務部表示，為減少案源，針對同一被告帳戶、帳號或門號內所有被害人應歸戶至被告戶籍地司法警察機關統一調查並進行後續移送，以達詐欺案卷減量、程序簡化，減少重複調查目標。

法務部說，另要精進書類簡化，並推動AI智慧輔助計畫，研議不起訴處分書類定型化的可行性，已頒布適用於所有案件類型不起訴處分書簡化格式，也將針對特定類型犯罪研議定型化例稿參用。

法務部表示，為強化與司法警察機關數位資料介接，自動解析筆錄內容，自動產製人頭戶詐欺被害人遭詐騙附表，已於2023年10月16日至11月22日在桃園、台中地檢署試辦書類及附表產製功能，今年則規劃於台北、新北地檢署擴大試辦。

法務部還說，已成立跨司處「合理化檢察官工作負擔研議小組」，將就檢察官關注業務管考、書類簡化、刑事訴訟付費制度、輕罪先行調解、實體法除罪化等議題廣泛蒐集意見，並將每季召開會議邀集檢察機關代表研議，以合理化檢察官工作負擔。