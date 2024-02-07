存款上億72歲台南酒店女老闆 失智漏報上億所得遭管收

高雄72歲徐姓婦人以視聽歌唱為名在台南開酒店，雖已歇業多年，但漏報營利所得1億1691萬多元，經移送強制執行，上月18日拘提到案，台南地院裁定管收，律師主張她是人頭且罹慢性病、中度失智症，且女兒願每月分期給付作擔保而提抗告，台南高分院裁定原裁定廢棄，抗告成功。

徐婦律師主張，台南地院認她短報或漏報酒店營利所得，共積欠98年度、100至102年度綜合所得稅合計1億1691萬多元，且她在銀行帳戶共有1億6273萬多元存款，並拒不到場說明存款用途及流向，因而裁定管收。

律師表示，徐婦是人頭負責人，僅曾於前幾個月收取每月數千元報酬，且該帳戶已交由他人使用，她確不知道帳戶內存款用途及流向，罹患高血壓、高血糖等慢性病外，尚有中度失智症，判斷力已受影響，且女兒願意簽立擔保書，每月為她分期給付1萬3500元，並無管收必要。

台南高分院認為，依台南分署提出徐婦現在的財產所得資料顯示，並無所得資料，名下僅有1輛經環保回收轉報廢的車及1筆酒店投資45萬元。依她目前整體收入、財產狀況及其工作能力，可認目前已無履行能力，即無法藉由管收方法，間接促使她履行給付的義務。

台南高分院指出，依徐婦所提醫院病症及失能診斷證明書所載，2017年4月間經診斷出罹患中度失智症，致其記憶、判斷及處理事務能力均明顯降低，她對金錢流向不復記憶的陳述，不能排除受失智症影響，無從僅因她無法交待金錢流向，遽認其就應供強制執行財產有隱匿或處分情事。

另台南分署主張徐婦前經多次通知拒不到案說明，且家屬表示無法聯絡她，才向法院申請核發拘票，將她拘提到案。

台南高分院認她因罹有中度失智症，致嚴重記憶喪失及無法記得新事物，可見她辯稱其未依通知到案，受失智症影響，並非無據，且她稱實際居所在友人住處，而非戶籍地，經拘提時，確由友人陪同在場，可見她所辯不假，且每2周均固定前往高雄市某眼科就診，可見她雖未居住在戶籍地，但仍維持一般日常活動，無刻意隱匿、躲避之情，且已陳報固定住居所，難認她有逃匿之虞。

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