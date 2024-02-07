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「華爾街金童」招攬投資虛擬貨幣逾6千萬 北檢起訴3負責人等

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

自稱全球第一家區塊鏈資產保險平台的「EXP ASSET」（EXP）集團，其亞洲負責人陳佳誠、台灣區負責人「華爾街金童」毛奕捷，涉嫌於2018、2019年間，以從事虛擬貨幣交易市場投資對外吸金，投資金額逾美金200萬元（約新台幣6264萬元）。台北地檢署今偵結，依涉犯銀行法之非法經營銀行業務等罪，起訴毛、陳及推手莊勝博等3人。

檢調查出，毛奕捷、陳佳誠及莊勝博等3人，自2018年3月間起，與波蘭EXP ASSET公司的荷蘭籍總裁Patryk Krupinski與其配偶、副總裁Arsha合作，引進「EXP ASSET亞斯特投資方案」，再利用「亞洲真誠共富」投資公司推廣該方案，成立社群及通訊軟體群組並刊登各種推薦文、分享文，宣傳EXP集團在虛擬貨幣交易市場投資獲利豐厚。

檢調也查出，毛、陳及莊在各地舉辦說明書、顧問培訓大會及感恩大會，製作影片或親自出席介紹EXP投資方案，對外招攬共上百名投資人，總投資金額逾美金200萬元，折合新台幣約5800多萬元。直到2019年8月間，投資人於發覺無法登入EXP官網，投資金額血本無歸，事件曝光。

檢調去年3月間執行搜索約談，訊後依涉犯銀行法諭知陳、毛各以100萬及120萬元交保。

據了解，毛奕捷自稱是美國紐約大學財務金融及經濟學雙碩士，曾就讀美國加州大學金融商業法學院博士班，擁有金融分析師證照且為美國某律師事務所合夥人及資產管理公司執行長等身分。

「EXP ASSET」集團總部設在波蘭華沙，主要業務包括：挖礦的虛擬貨幣探勘、開採與交易，為全球第一家區塊鏈資產保險平台。毛奕捷曾率隊前往波蘭考察，與Patryk會面，將該集團先後引進大陸、台灣及日本、東南亞等國。

被害民眾指出，該集團獎金制分為靜態、動態兩種投資，靜態是投資人投入100至100萬美元不等，以120天為單位，以投資100美元為例，120天後可回收120美元；動態投資則類似多層次傳銷，可拉親友當下線抽成，上線再抽取下線5%以上獎金，不料該公司經營的交易平台卻在2019年無預警關閉，造成許多民眾血本無歸。

台北地檢署。圖／報系資料照片
台北地檢署。圖／報系資料照片

吸金 投資人 美國 虛擬貨幣

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