快訊

就是今天！大樂透連續19天開獎 頭獎1.6億中獎號碼出爐

TVBS公布民調！20至29歲市民對蔣萬安施政滿意度下滑 北市府回應了

台積電去年第4季每股配息3.5元 員工分紅平均數超驚人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

執行署年前大拍賣！特斯拉2年車幾無折舊被網紅買走

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

行政執行署台中分署在今天辦理聯合拍賣與「大墩公義市集」活動，其中動產拍賣部分，除了常見的雙B車輛之外，還有一輛2022年生產的特斯拉Model Y，引起買家關注，最後特斯拉以146萬元價格拍出，是一名拍攝YouTube影片的網紅買走，比原售價175萬元，沒有折舊多少。

行政執行署台中分署表示，此次123聯合拍賣活動，動產賣出金額達305萬餘元；不動產賣出金額達295萬餘元，總計當日聯合拍賣賣出600萬餘元，此次較少見的拍賣物件，包括特斯拉Model 3 E3DP，以146萬元賣出、MercedesBenz C200以130萬元賣出。

變賣物品部分，此次賣出最多的是OPPO行動電話（195支、每支1100元）每人限購5支，總計約有500餘號次民眾參與購買，最後以抽籤決定購買者，最終以21萬餘元全數賣出。義務人設攤販售商品及各類皮件、行李箱變賣品等，計賣出金額達6萬餘元。

台中分署今天首辦「大墩公義市集」，擴大辦理123聯合拍賣暨善心好物義賣活動，由法務部行政執行署長黃玉垣致詞後揭開序幕，除原有的拍賣車輛、手機等物品外，於分署中庭廣場增設義務人變賣產品攤位，種類包括各類皮件、行李箱、保養品、黑蒜醋、手工麻糬、咖啡、吐司、茶葉蛋、水果乾、炒米粉、米糕、新鮮水果等共計14個攤位，琳瑯滿目、物美價廉，吸引大批民眾踴躍到場參與購買，並藉以協助義務人盡快脫離困境過個好年。

分署表示，為關懷、幫助弱勢義務人及機構團體，台中分署同仁自發性自2002年成立愛心社至今，原本於每年農曆年前舉辦之「淘寶心、分享情」公益愛心義賣活動，今年併同本次「大墩公義市集」舉辦，由知名書畫藝術家即秘書室莊主任坤山現場揮毫義賣春聯，結合同仁捐贈之物品義賣，並將今日義賣所得1萬5761元由署長黃玉垣代表，捐贈予十方社會福利慈善事業基金會運用。

行政執行署台中分署今天辦理拍賣，一輛2022年的特斯拉以146萬元拍出。圖／台中分署提供
行政執行署台中分署今天辦理拍賣，一輛2022年的特斯拉以146萬元拍出。圖／台中分署提供
行政執行署長黃玉垣今天參與台中分署的公益市集與拍賣活動。圖／台中分署提供
行政執行署長黃玉垣今天參與台中分署的公益市集與拍賣活動。圖／台中分署提供
行政執行署台中分署今天辦理「大墩公義市集」活動與聯合拍賣活動，吸引大批民眾到場。圖／台中分署提供
行政執行署台中分署今天辦理「大墩公義市集」活動與聯合拍賣活動，吸引大批民眾到場。圖／台中分署提供
行政執行署台中分署今天辦理拍賣，一輛2018年的賓士C200以130萬元價格賣出。圖／台中分署提供
行政執行署台中分署今天辦理拍賣，一輛2018年的賓士C200以130萬元價格賣出。圖／台中分署提供

法務部 特斯拉 網紅 義賣

延伸閱讀

史上最大規模！特斯拉將召回全美220萬輛車 全因警示燈字體太小

彭博爆料：特斯拉買寧德時代設備 在美建電池廠

特斯拉電池廠 傳買寧德設備

特斯拉擴大內華達州電池生產 新工廠採用寧德時代設備

相關新聞

愛妻載離畫面曝光！陳致中結束272天在監服刑 手扛兩大疊書返家

高雄前議員陳致中昨天聲請假釋獲准，今晚8時前，陳與6名受刑人一同從高雄第二監獄釋放，陳致中走在最後一位快步離開監獄，面對...

媽媽嘴「最衰雇主」賠631萬元判決遭廢棄 最高法院理由出爐

新北市八里「媽媽嘴」咖啡店雙屍案，死者陳進福兒子陳曄、陳晞向凶嫌謝依涵、咖啡店老闆呂炳宏、陳唐龍、彭元忠4人和媽媽嘴企業...

執行署年前大拍賣！特斯拉2年車幾無折舊被網紅買走

行政執行署台中分署在今天辦理聯合拍賣與「大墩公義市集」活動，其中動產拍賣部分，除了常見的雙B車輛之外，還有一輛2022年...

與行情差逾2億元！涉賤賣信義區D1土地 北檢追加起訴前幸福人壽3主管

前幸福人壽董事長鄧文聰以左手賣右手方式，低估賤賣台北市信義區D1土地，成交價與市場行情差2億多元，台北地檢署日前依涉犯保...

影／陳致中假釋出獄…手提2大袋有「名人傳記」 黃睿靚開車來迎接

高雄市前議員陳致中因洗錢、偽證等罪，遭判刑1年2個月定讞，去年5月11日進入高雄第二監獄服刑。陳聲請假釋過關，台灣高等法...

執行官也好奇！台南1土地8人搶標 4拍得標價竟比3拍高

行政執行署台南分署今配合舉行聯合拍賣日，總計拍出9筆土地及兒童腳踏車等物，總計拍賣價金2169萬多元，其中1筆位在台南安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。