執行署年前大拍賣！特斯拉2年車幾無折舊被網紅買走

行政執行署台中分署在今天辦理聯合拍賣與「大墩公義市集」活動，其中動產拍賣部分，除了常見的雙B車輛之外，還有一輛2022年生產的特斯拉Model Y，引起買家關注，最後特斯拉以146萬元價格拍出，是一名拍攝YouTube影片的網紅買走，比原售價175萬元，沒有折舊多少。

行政執行署台中分署表示，此次123聯合拍賣活動，動產賣出金額達305萬餘元；不動產賣出金額達295萬餘元，總計當日聯合拍賣賣出600萬餘元，此次較少見的拍賣物件，包括特斯拉Model 3 E3DP，以146萬元賣出、MercedesBenz C200以130萬元賣出。

變賣物品部分，此次賣出最多的是OPPO行動電話（195支、每支1100元）每人限購5支，總計約有500餘號次民眾參與購買，最後以抽籤決定購買者，最終以21萬餘元全數賣出。義務人設攤販售商品及各類皮件、行李箱變賣品等，計賣出金額達6萬餘元。

台中分署今天首辦「大墩公義市集」，擴大辦理123聯合拍賣暨善心好物義賣活動，由法務部行政執行署長黃玉垣致詞後揭開序幕，除原有的拍賣車輛、手機等物品外，於分署中庭廣場增設義務人變賣產品攤位，種類包括各類皮件、行李箱、保養品、黑蒜醋、手工麻糬、咖啡、吐司、茶葉蛋、水果乾、炒米粉、米糕、新鮮水果等共計14個攤位，琳瑯滿目、物美價廉，吸引大批民眾踴躍到場參與購買，並藉以協助義務人盡快脫離困境過個好年。

分署表示，為關懷、幫助弱勢義務人及機構團體，台中分署同仁自發性自2002年成立愛心社至今，原本於每年農曆年前舉辦之「淘寶心、分享情」公益愛心義賣活動，今年併同本次「大墩公義市集」舉辦，由知名書畫藝術家即秘書室莊主任坤山現場揮毫義賣春聯，結合同仁捐贈之物品義賣，並將今日義賣所得1萬5761元由署長黃玉垣代表，捐贈予十方社會福利慈善事業基金會運用。