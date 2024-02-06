與行情差逾2億元！涉賤賣信義區D1土地 北檢追加起訴前幸福人壽3主管

前幸福人壽董事長鄧文聰以左手賣右手方式，低估賤賣台北市信義區D1土地，成交價與市場行情差2億多元，台北地檢署日前依涉犯保險法的特別背信起訴鄧。檢方持續追查，今依涉犯保險法之特別背信、非常規交易等罪嫌，追加起訴前幸福人壽協理潘善建、前襄理李建興及前經理王新達等3人。

至於涉案的中華不動產估價師聯合事務所長謝典璟，因罪嫌不足，處分不起訴。

鄧文聰掏空幸福人壽資產127億元，遭法院判刑27年，併科罰金8億5千萬元定讞，目前入獄服刑中。

2007年，幸福人壽用3億6千萬元購下D1土地，因違反「保險公司進行不動產投資，應以即時利用並有收益」規定，金管會2009年發函要求限期改善無效，裁罰180萬元，要求半年內處分D1土地。

鄧文聰為了處分D1土地，由王新達負責以遠低於行情的土地價格，向數間規模較小的公司假意詢價；李建興則請謝典璟替D1土地鑑價，謝的鑑價結果為每坪約336萬，明顯低於當時的行情價格；潘善建為鄧文聰的左右手，他曾出價以每坪500萬購買D1其他地號土地。

幸福人壽2011年間，以總價5億1千萬元賣給鄧持股55％的精聯公司，再轉移登記在鄧實質掌控的富翔公司名下。

鄧文聰於2021年因涉犯保險法的特別背信及非常規交易遭起訴，現由法院審理中。檢方今依涉犯保險法之特別背信、非常規交易等罪嫌，追加起訴潘善建、李建興及王新達等3人。

前幸福人壽協理潘善建。圖／聯合報系資料照片