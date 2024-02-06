彰化2起追撞車禍 肇事大貨車司機1名聲押、1名5萬元交保

國道1號彰化路段昨發生大貨車追撞7車的事故，台76埔鹽路段發生大貨車追撞小貨車的車禍，合計造成3死1傷，兩名肇事的大貨車司機警詢後移送偵辦，今彰化地檢署聲押國1車禍肇事張姓司機，對台76車禍肇事黃姓司機諭知3萬元交保。

台中市42歲張姓男子涉嫌無照駕駛大貨車，昨上午約11點25分沿國道一號南下，途經197.1公里（彰化路段）涉嫌使用手機分神，連環追撞前面8輛車，第一輛車駕駛人因直接追撞致死，第二輛車翻覆起火，駕駛人四肢骨折，張男擔心無照駕駛東窗事發，竟急叩小他1歲的弟弟從台中市南屯急駛上國道冒名頂替，他駕駛弟弟的車趁亂逃離車禍現場。

在台76線快速道路埔鹽路段駕駛大貨車的黃姓男子，疑似也是使用手機追撞小貨車，造成小貨車衝撞中間聯絡道，翻落12公尺下的員大排邊坡，車體變形，從宜蘭縣來彰化社頭鄉採購水果的王姓父子慘死車內。

國道警方詢問時，察覺張男的弟弟神色有異，對車禍發生情形含糊其詞，進而查出是冒名頂替，昨聲請檢察官拘票到台中市南屯拘提張男；警方今移送張男和黃男。彰化地檢署檢察官陳顗安到彰化市立殯儀館進行相驗，訊問張男後，認為他涉犯過失致死、肇事致人於死逃逸等罪嫌，犯罪嫌疑重大且有逃亡、勾串證人之虞，向法院聲請羈押。檢察官陳顗安訊問黃男，認為他涉犯過失致死罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，諭知3萬元交保。

彰化地檢署同時通報財團法人犯罪被害人保護協會台灣彰化分會，由彰化犯保志工前往彰化市立殯儀館協助被害人家屬進行相關程序，提供精神上撫慰外也並協助後續訴訟程序，以維護犯罪被害人家屬的權益。