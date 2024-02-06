連勝文發文諷民進黨黨工性騷被反諷 聲請自訴網友卻敗訴

陳姓女子在臉書指控遭民進黨前黨工陳右豪性騷擾，國民黨副主席連勝文留言，朱姓網友再留言諷「是在暗示爸爸白天Ａ錢、晚上打媽媽？」連提告誹謗不起訴確定，聲請自訴，台北地院審理認為，朱是以反諷表達意見，裁定駁回。

2023年6月陳姓女網友發文指她在與民進黨黨工陳右豪共事期間遭到性騷擾，連勝文在這篇文章下留言「原來塔綠班裏有這麼多披著羊皮的狼！白天搞光電Ａ錢，暗夜中再欺負女人！這就是百分百讓人信賴的台灣價值」等。

連勝文留言後，朱姓網友在下方再留言「是在暗示爸爸白天Ａ錢、晚上打媽媽？」連勝文控告朱犯誹謗罪，不過，檢方處分不起訴，連聲請再議也遭駁回，於是向法院聲請准予提起自訴朱。

法官審理認為，朱留言是在反諷連勝文所處的環境，屬於個人意見及評論的表達，縱使令連感到不快，仍難構成犯罪；裁定說，「Ａ錢」、「打媽媽」的主詞明顯並非指的是連勝文，連提自訴聲請，於法不合。

裁定指出，經調閱檢警卷證後研判，檢察官偵結所憑的證據與理由皆已詳述，也未違背經驗或論理法則，不起訴書認定朱犯罪嫌疑不足，認事用法無不當，因此駁回連勝文的聲請案。