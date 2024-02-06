和善團發紅包…彰化議員柯振杯同場造勢 今判當選有效

彰化縣第三選區議員柯振杯被檢方指控，前年9月間與好友「和美和善團」曾姓創會會長，利用和善團在福安宮發放500元救助紅包的機會，在場造勢，涉違反選罷法，提出當選無效之訴；一、二審都認定，紅包有署名和善團發放，也無限制其他候選人到場，活動經費也非柯提供，事證不足，台中高分院今判柯當選有效，全案確定。

檢方指控，柯振杯是彰化縣第三選區議員當選人，曾姓男子是「和美和善團」的創會會長，二人是多年好友，曾為使柯能夠順利當選，在前年9月15日，在彰化縣伸港鄉「福安宮」活動中心內，利用「和美和善團」名義，發放救助物資，以及500元的救助紅包，給有投票權的低收入選民，同場還找來柯振杯父子同場造勢，發放競選文宣，涉嫌違反選罷法，提出當選無效之訴。

台中高分院認為，該場慈善活動的日期、方式、捐贈物資內容，都是由該和善團幹部開會決定，而發放予低收入戶的救助紅包、物資，經費都是由和善團團費支應，柯振杯未捐助或提供任何物資及金錢，活動也非首次在伸港鄉舉辦慈善活動，柯振杯時任議員，參選連任，為地方爭取舉辦慈善活動合於情理，難與賄選並論。

合議庭指出，該慈善活動是事先向福安宮及伸港鄉公所申辦，由伸港鄉公所派員到場協助，活動屬公開，其他參選人應能查知，也沒排斥其他候選人參與，顯非為柯振杯選舉造勢所舉辦。

柯振杯雖穿著競選背心到場，接受媒體採訪，但候選人於選舉期間藉由參與活動、爭取媒體訪談以拉抬個人選情，難謂有何違反社會生活相當性。

合議庭提到，救助紅包外袋都載明為和美和善團所提供，且洪姓選民等人在警方調查時，都明確證稱，知悉救助物資、紅包是和美和善團所發放，因此不會因為柯振杯有到場發放文宣，就會改變其投票意向。

此案檢方在刑事部分，另起訴柯行求賄賂罪，但已經法院判決無罪確定，因此無證據認定柯有違反選罷法的犯行，維持一審認定，駁回檢方上訴，判當選有效。