連勝文被網友罵「跪著舔中」 他怒求償50萬元吞敗理由曝光

國民黨副主席連勝文不滿羅姓網友在臉書發文「跪著舔中」並標註自己，提告求償50萬元並要求移除貼文，台北地方法院認為羅是評論可受公評之事，判連勝文敗訴，羅免賠，可上訴。

連勝文提告主張，羅2023年2月12日在臉書發文「跪著舔中，除了中國國民黨，別人真的作不來，你更是樂在其中」並標記他；目前兩岸關係緊張，在全世界反中共獨裁的浪潮下，人民大多均反對中共政權，羅在臉書標記他稱「跪著舔中」，使社會大眾認為他將毫無底線去投降中共，具有嘲笑、羞辱、諷刺之意，與事實全然不符，貶損他的評價，侵害名譽權。

連勝文指出，他身為國民黨副主席，一言一行均代表國民黨，相關與中國有關的言論，更會被放大檢視，若縱容羅在網路上胡亂批評，加上網路資訊傳遞快速、無遠弗屆，將使他的名譽受到嚴重侵害，請求羅賠償50萬元精神慰撫金，並要求移除臉書貼文、刊登判決全文。

羅反駁，他是針對連勝文點評國民黨副主席夏立言和中共中央政治局常委王滬寧會面，並稱此事為「苦差事」，國民黨不做誰來做一事，將新聞截圖放在臉書並標注連勝文而評論，他只是針對已確定發生的事實發表看法。

羅說，連勝文身兼台灣一帶一路經貿促進協會顧問，也曾陪同父親連戰會晤中共總書記胡錦濤、習近平，成為唯一一個見過兩任中共最高領導人的國民黨新生代，顯見連家和對岸交流頻繁，而國民黨也曾公開發表蔡英文總統和民進黨民代「親中舔共」，顯見兩岸議題藍綠互相攻擊為常態。

羅認為，連勝文為國民黨副主席，而他只是一般受薪階級的小市民，無權無勢，他針對兩岸公共事務新聞發表個人評論，認為國民黨和連勝文「跪著舔中」，事出有因，也是可受公評之事，並非恣意辱罵，應受言論自由保障。

台北地院認為，政黨或政治人物與對岸交流，本屬於公共事務，是可受公評事項，對公共事務發表言論，應給予最大程度言論自由保障；羅對於連勝文的意見發表評論，不以損害名譽為主要或唯一目的，縱使言論用語較為粗鄙不堪，但難認違法。

法院指出，連勝文是眾所週知的公眾人物，常針對兩岸事務發表言論，而羅不是公眾人物，審酌雙方身分差異、言論內容對於公益影響程度，認為連勝文接受媒體採訪的意見，應受公眾檢驗，羅的言論應受言論自由保障，判連勝文敗訴。