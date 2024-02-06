南投縣議員唐曉棻、鎮代莊清南涉賄 二審今維持原判「當選有效」

南投縣第二選區議員唐曉棻、草屯鎮第四選區鎮民代表莊清南被檢方指控，涉嫌委由競選團隊成員許姓女子，分別交付2000元給洪姓、鄧姓選民，尋求二人及其配偶支持唐、莊，檢方認為許女是競選團隊成員，無資力替二人買票，認為唐、莊有授意買票，提起當選無效之訴，台中高分院今審結，維持一審認定，認為此案無證據證明許女是競選團隊成員，也無證據顯示唐、莊有授意，判當選有效確定。

判決指出，唐曉棻、莊清南分別是南投縣第二選區（草屯鎮及中寮鄉）縣議員、草屯鎮第4選區鎮民代表當選人，不過二人被檢方指控，涉嫌委由競選團隊中的許姓女子，在前年11月24日，前往洪姓、鄧姓選民住處，分別交付現金2000元，要求洪、鄧及二人的配偶支持唐、莊。

檢方認為唐、莊對許女買票的犯行，有犯意聯絡，因此提出當選無效之訴，不過一審即認定，檢方提出的證據不足以證明唐、莊有授意許女買票，判當選有效，檢方上訴台中高分院。

台中高分院認為，許女不論是在警詢或偵查時，都否認是唐曉棻、莊清南的競選團隊人員，也自述是在草屯鎮雙冬社區擔任志工時，才與唐、莊有互動，平日與她們2人並無來往，其因感念她們2人對她尊稱為大姐，且待人親切、對地方服務認真，為支持她們2人，才「自掏腰包」4000元爲她們2人買票。

合議庭指出，檢方主張許女是唐曉棻、莊清南的競選團隊人員，無非是用許女買票時，交付的文宣品是唐曉棻、莊清南所交付，許女在競選期間，加入唐曉棻競選團隊群組，許女手機內留存唐曉棻的競選活動照片，以及許女的經濟情況，應無資力爲唐曉棻、莊清南買票為據。

合議庭表示，依洪姓證人證述可知，許女發放的文宣品可能從雙冬活動中心拿取，不能證明是唐曉棻、莊清南所交付；許女在競選期間，加入的LINE群組，成員高達百人以上，且觀其訊息內容，應非唐曉棻的競選團隊群組，最後則是許女手機的競選活動照片，無法證明是許女所拍攝，且觀其內容，無法認定許女是競選團隊人員；許女平日以種植玫瑰為收入來源，依其帳戶的收入支出情形，應有資力爲唐曉棻、莊清南買票。

合議庭認為，此案前審已認定證據不足，無法證明唐、莊有授意許女買票，二審仍維持一審認定，判二人當選有效，全案確定。