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學弟畢業40年考不上牙醫 學長找他到診所當密醫2人法辦

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

牙醫師示意圖／ingimage
牙醫師示意圖／ingimage

高雄開業的廖姓牙醫師找來大學葉姓學弟幫忙，卻被衛生局抓包葉男沒有醫師執照，違法執業長達2年，高雄地檢署今偵結，依違反醫師法起訴廖男與葉男兩人。

檢方調查，廖男、葉男為牙醫學系相差5屆的學長、學弟，廖在高雄開業，但葉男大學畢業40年間，卻一直未考取牙醫師執照。

2017年12月間，年逾60歲的葉男到廖男的診所幫忙，廖男知道學弟一直都沒考上醫師，仍提供工作機會，讓學弟在他開設的診所裡幫患者洗牙或矯正牙齒。

2019年7月，衛生局到牙醫診所例行性稽查，發現葉男並無牙醫師執業資格，卻在診所內幫患者洗牙，當場依違反醫師法將兩人送辦。

雄檢偵辦時，廖坦承知道學弟沒醫師資格，葉男也坦承他並未考上醫師，診間患者都由他負責診斷跟矯治。檢方綜合事證，今偵結依法將兩人起訴，將面臨6個月以上，5年以下有期徒刑。

牙醫 衛生局 醫師

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