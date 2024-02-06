學弟畢業40年考不上牙醫 學長找他到診所當密醫2人法辦
高雄開業的廖姓牙醫師找來大學葉姓學弟幫忙，卻被衛生局抓包葉男沒有醫師執照，違法執業長達2年，高雄地檢署今偵結，依違反醫師法起訴廖男與葉男兩人。
檢方調查，廖男、葉男為牙醫學系相差5屆的學長、學弟，廖在高雄開業，但葉男大學畢業40年間，卻一直未考取牙醫師執照。
2017年12月間，年逾60歲的葉男到廖男的診所幫忙，廖男知道學弟一直都沒考上醫師，仍提供工作機會，讓學弟在他開設的診所裡幫患者洗牙或矯正牙齒。
2019年7月，衛生局到牙醫診所例行性稽查，發現葉男並無牙醫師執業資格，卻在診所內幫患者洗牙，當場依違反醫師法將兩人送辦。
雄檢偵辦時，廖坦承知道學弟沒醫師資格，葉男也坦承他並未考上醫師，診間患者都由他負責診斷跟矯治。檢方綜合事證，今偵結依法將兩人起訴，將面臨6個月以上，5年以下有期徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言