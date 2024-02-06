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台南正副議長賄選案辯論終結…律師團主張政治換票無罪 4月29日宣判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市正副議長賄選案今辯論終結，議長邱莉莉表示，對得起自己的良心，不可能做違法的事實，請法官「還我清白」。圖／本報資料照片
台南市正副議長賄選案今辯論終結，議長邱莉莉表示，對得起自己的良心，不可能做違法的事實，請法官「還我清白」。圖／本報資料照片

歷經1年的審理，台南正副議長賄選案今天辯論終結，議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨前中執委郭再欽等10人均主張無罪，律師團認為此案為政治「換票」，且無具體事證認邱等人涉及賄選，司法更不應介入政治事件，合議庭則定於4月29日宣判。

邱莉莉說，自本案遭約談以來，她承受不白之冤，政治生命、政治清白及政治誠信受到嚴重衝擊，檢調刻意扭曲事實，指她與郭再欽涉賄選、恐嚇，全是不實指控，她再三強調她對得起自己的良心，不可能做違法的事實，請法官「還我清白」。林志展也說，請司法人員摸著良心辦案，不要做人家的打手。

郭再欽表示，本案是政黨合作，沒有不正當利益交換，他沒有犯罪。台南市無黨團結聯盟顧問楊志強則說 ，一切與他無關，請法官判他無罪。台南市區漁會理事長林士傑認為，這是政治操作，選舉期間很多事情都被放大，企圖影響選情，「我是無罪的」。

市議員李文俊也主張無罪，請庭上判他無罪。議員黃麗招說，這一切是大家情義相挺，她沒有犯意，也沒行求賄選。議員李鎮國及妻子高玫仙、李文俊友人黃怡萍均主張無罪。

審判長詢問檢方對科刑建議，檢察官表示，請法官依起訴書所載內容，量處適當其刑。

今天審理庭，延續昨天庭期，從上午9時30分起至下午1時，期間也因各律師為被告辯論時間長，中途休息10分鐘。

林志展等委任律師連番被告辯論，除對證人方一峰反覆證述提出諸多疑點外，也對在黃怡萍住處聚會閒聊話題，對李鎮國及妻子高玫仙供訴A保證、B折扣、C經費、D薪資，純屬事後兩人臆測，且無具體事證、時間表或對價關係。林士傑律師也對方一峰指涉恐嚇一事，除本人覺得奇怪外，不感到害怕，更質疑方是郭信良堅定支持者，有其政治目的，是政治操作。

林的律師認為，本案是政治理念的結合、換票，且無財產上利益，也不屬於不正利益，本案等同審查換票的合法性，司法不應介入政治審查外，所謂不正利益需有轉化金錢或有折換數額，何來利益，但在沒有證據下應判無罪。

律師 李文俊 賄選

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