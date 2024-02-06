遊戲點數大戶欠稅2000萬躲5年 遭管收嗆「以後不會被捉了」

新北市板橋區邱姓男子(圖中紅背心者)積欠稅款及補稅達2000萬元，5年來拒不處理，日前遭行政執行署新北分署聲請管收獲准。圖／新北分署提供

新北市板橋區1名邱姓男子，2016、2017年間，在網路販賣遊戲點數銷售額高達1.1億餘元，竟逃漏稅1110萬餘元須補繳外加罰鍰約900萬元，合計近2000萬元，5年來卻始終行蹤不定，拒不處理。行政執行署新北分署自去年12月起，以科技工具鎖定其行蹤並派員埋伏，終於在這個月2日將他拘提到案，並向法院聲請管收獲准，邱男若再不解決，恐將在管收所中度過農曆新年。

新北分署指出，現年50歲的邱男銷售遊戲點數，金額高達1億1122萬餘元，卻未依法申請稅籍登記，涉嫌營業稅640餘萬元、營利事業所得稅140餘萬元及綜合所得稅330餘萬元，連同被裁處之罰鍰約900萬元，合計約2000萬元。

案經2018年8月間國稅局移送新北分署，卻發現邱男銀行存款及股票僅4000餘元，原來是邱男叫母親和前妻陸續提領出10餘筆、逾千萬的現金。2017年12月間，邱男收到國稅局稅單及裁處書後，隨即將其3份人壽保險保單要保人變更為其母親，以免被行政執行署強制解約，執行解約金債權；另外，他又於2018年月至6月間，借用其前妻銀行帳戶，收取遊戲點數交易貨款，獲利上千萬元，其中700萬元提領現金後流向不明，已符合管收要件。

新北分署最後運用科技方法追查邱男行蹤，去年12月分析出數個可能落腳處，執行官於是展開地毯式搜尋，終在新北市土城某處掌握其行蹤，取得法院拘票後，日夜埋伏數日，終於拘獲邱男。不料邱男非但未見悔意，還向執行官私下向行政執行官表示「以後不會再讓你捉到了」，態度十分惡劣、囂張。