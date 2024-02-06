當初偵辦大動作…航警X光機採購案 1警二審仍無罪、另2人緩刑

台灣高等法院審理航空警察局X光機採購弊案，今駁回檢察官上訴。記者王宏舜／攝影

航空警察局林姓安檢隊長與航保科陳姓警務正被控勾結安檢X光機蔡姓廠商，洩漏標案內容、驗收放水，圖利業者7462萬餘元，桃園地方法院依洩漏國防以外秘密罪判林2月徒刑、依行使偽造私文書罪判蔡6月，分別緩刑2年、3年，陳姓警務正獲判無罪。檢方上訴後，台灣高等法院今維持一審判決，駁回上訴。

依照刑事妥速審判法規定，因陳一、二審皆無罪，幾可確定無罪。

檢方起訴指出，航警局2019年承辦「2020年度電腦斷層掃描儀6部採購案」、「2020年度固定式空運貨櫃檢查儀1套系統定期保養維修勞務採購案」、「2020年度桌上型爆裂物偵檢儀6部增購案」， 及「2021年度桃園機場第二航廈電腦斷層掃描儀輔助人力勞務外包採購案」有弊端。

檢方指陳明知蔡姓廠商提供的儀器不符契約標準，卻讓蔡持偽造的原廠說明書矇混過關，讓蔡從中獲利，而林則是洩漏相關標案資料，藉此獲得蔡男贊助自宅裝潢10萬元。

桃園地院審理時，3人否認貪汙。陳表示機器都是國際知名廠牌，因過於信任廠商、疏忽，才沒發現證書有假。林則稱擔心採購案流標才透露相關資訊，但強調無從中獲利，也不知道蔡贊助裝潢費。蔡姓廠商則說儀器原廠拒絕將儀器調整符合標案規格才會造假，贊助林的裝潢費是出於朋友情誼，錢是直接拿給設計師，事先沒跟林溝通，林確實不知情。

一審認為3人行為與檢方起訴法條有別，依洩漏國防以外秘密罪判林2月得易科罰金之刑，緩刑2年，支付公庫5萬元；蔡行使偽造私文書，判刑6月，得易科罰金，緩刑5年，支付公庫30萬元；陳無罪。

檢方上訴，高院審理後認為，蔡2019年11月29日以2億6148萬元標得航警局電腦斷層掃描儀採購案，為通過驗收，自行裁切與偵檢標準所定重量不符的測試件，黏貼印有原廠公司字樣貼紙，並偽造證明書，完成了5部電腦斷層掃描儀驗收程序。而林2020年10月間辦理CT勞務採購案，卻於同年10月21日、12月15日聯繫蔡，洩漏標案預算金額及投開標消息，造成廠商間不公平競爭，後來由蔡於第三次招標時以237萬元得標。

高院認為一審認事用法無違誤，而檢察官起訴指林、陳、蔡3人涉犯圖利、賄賂罪部分，因欠缺足夠證據，維持無罪，駁回檢方上訴。

本件有罪部分蔡姓廠商得上訴，林姓警官不得上訴。