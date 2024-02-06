詐2千萬全進他帳戶！被害人請人頭還50萬就和解 竟成奢侈夢

男子陳文和將銀行帳戶借給朋友「阿樂」，卻成為詐騙集團洗錢工具，約2千多萬現金匯入陳的帳戶，再旋遭轉走。14名被害人提告，陳一審被依洗錢罪判6月徒刑，併科5萬元罰金，檢察官認為「判太輕」上訴。台灣高等法院今審理，遭詐357萬的柳姓被害人表示若陳歸還50萬就考慮和解，但陳依舊說「沒錢」，告訴代理人請求從重量刑。

陳不斷訴苦自己也被騙，審判長告誡有2千多萬都匯進了他的戶頭，起因就是他出借帳戶，陳卻連朋友的名字都不肯交代，如何讓警察去抓人？

陳學歷為國中肄業，從事水電工作。2022年7月間，陳將申辦的中國信託銀行帳戶的網銀帳號、密碼交給「阿樂」，結果帳戶成為詐團製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得來源和去向之用。

這14名被害人都是誤信可用投資股票APP獲利，先後將存款轉入陳文和所有的帳戶內，光是陳的帳戶就「接收」了2千多萬元。

新北地院認為提供金融帳戶給他人當詐欺、洗錢工具，致使無辜民眾受害，危害社會正常交易安全，也讓詐團得以遁形，但考量陳文和有悔意與犯罪手段等，僅判他6月徒刑、併科5萬元罰金。

政府全力打詐，但提供判決的人頭「判決如此之輕」，檢察官認為量刑不當，上訴二審。

高院今行審理程序，被騙357萬元的柳姓被害人今委由告訴代理人出庭；告代表示，若陳願意賠償其中的50萬元，告訴人願意和解，否則就請合議庭從重量刑。

陳文和無奈地說，「錢不是我騙的」，而他在羈押中，家人也無力幫忙償還50萬元。被害人已極大步退讓，但陳無力賠償，告代表示將另循民事途徑求償。