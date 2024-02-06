快訊

獨／27年未調漲！北市動物園門票4月確定調漲「最高百元」

中華電信4G 488不限速吃到飽再現！5招找他「真的成功了」 掀網友照做也過關

出版產值膨風／文策院計算出版營業額驚飆上千億 專家看了算法直搖頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕累犯詭辯「喝酒開車反而很安全」 法官重判他11月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

警察臨檢查酒駕。圖／聯合報系資料照片
警察臨檢查酒駕。圖／聯合報系資料照片

胡姓男子邊開車邊喝酒，被警方攔下送辦。胡告訴法官，他患有頸椎、腰椎的症狀，容易恍神，要飲酒才能安全行駛，台北地院認為，胡有酒駕紀錄，針對他第2次酒駕，依公共危險罪重判有期徒刑11月。可上訴。

胡在新北市住處內飲用威士忌後，駕駛租賃小客車上路，駕駛過程中，仍繼續飲用威士忌；胡開車途經台北市民權東路、松江路交岔路口，因行車搖晃、未打方向燈，被警方攔查，酒測值測出每公升0.67毫克，胡移送法辦後，偵查起訴。

法院審理時，胡坦承酒駕，但辯稱因為患有頸椎、腰椎及心理症狀，容易恍神，必須飲酒才能安全行駛；胡說，他喝酒反而是為安全駕駛，以保障自身與道路使用人的安全等。

法官調查，胡雖辯稱飲酒後反而可以安全駕駛，不過，他駕車蛇行、車身搖擺、駕駛操控力欠佳、變換車道未使用方向燈，甚至在做直線測試時左右搖晃，胡經警方攔查後酒精濃度超標即已違法，他的辯詞不可採。

判決書指出，胡2022年即因酒駕案判刑4月入監，2023年3月7日有期徒刑才執行完畢出監卻再犯，應依累犯規定加重其刑，審酌胡否認犯行、經警盤查前未肇事等，依公共危險罪判胡有期徒刑11月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

恍神 酒駕

延伸閱讀

影／台南男超商買東西未熄火…車失蹤 警逮竊賊還酒駕

台中女監受刑人掙脫手銬踢打管理員 法官重判3月

影／男酒駕闖紅燈高速逃逸 鑽小巷猛撞5車再衝進娃娃機店

農曆過年前聚餐增多 南一警連日來查獲6件酒駕

相關新聞

敬鵬6人緩刑 桃檢千字文批輕縱

桃園平鎮敬鵬工廠大火奪走六名消防員和兩名移工性命，桃園地院依業務過失致死罪，處前董事長黃維金等六人三至八月徒刑，均緩刑；...

酷刑虐童 補習班負責人判2年4月

美語教學補習班負責人林漢凌、女老師劉蕓德、金智儀長期虐待梁姓男童，包括抓腳踝在空中旋轉丟出、冬天脫光洗冷水澡、壓頭入水等...

無照少年騎車摔溝鋼筋插頭亡 公路局判國賠113萬餘元

南投一名16歲少年騎車於台14線過彎失控衝入水溝，遭溝內外露鋼筋插入頭部死亡，家屬認為公路單位明知有鋼筋卻未移除，聲請國...

當初偵辦大動作…航警X光機採購案 1警二審仍無罪、另2人緩刑

航空警察局林姓安檢隊長與航保科陳姓警務正被控勾結安檢X光機蔡姓廠商，洩漏標案內容、驗收放水，圖利業者7462萬餘元，桃園...

立委候選人後援會長幫郭董募6040份連署書 雄檢起訴8人

前喜樂島聯盟立委候選人郭倍宏後援會總會長陳乃靜，去年9月被控幫鴻海創辦人郭台銘蒐集總統連署書，與後援會志工等人前後共募得...

高雄監獄傳暴力傷人 竹筷「磨尖」當凶器刺傷獄友

高雄大寮監獄傳出暴力傷人，44歲許姓受刑人去年9月將私藏的竹筷磨尖成利刃，趁監獄舉辦懇親會時，拿「竹筷」刺向另名賴姓受刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。