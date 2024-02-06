酒駕累犯詭辯「喝酒開車反而很安全」 法官重判他11月

警察臨檢查酒駕。圖／聯合報系資料照片

胡姓男子邊開車邊喝酒，被警方攔下送辦。胡告訴法官，他患有頸椎、腰椎的症狀，容易恍神，要飲酒才能安全行駛，台北地院認為，胡有酒駕紀錄，針對他第2次酒駕，依公共危險罪重判有期徒刑11月。可上訴。

胡在新北市住處內飲用威士忌後，駕駛租賃小客車上路，駕駛過程中，仍繼續飲用威士忌；胡開車途經台北市民權東路、松江路交岔路口，因行車搖晃、未打方向燈，被警方攔查，酒測值測出每公升0.67毫克，胡移送法辦後，偵查起訴。

法院審理時，胡坦承酒駕，但辯稱因為患有頸椎、腰椎及心理症狀，容易恍神，必須飲酒才能安全行駛；胡說，他喝酒反而是為安全駕駛，以保障自身與道路使用人的安全等。

法官調查，胡雖辯稱飲酒後反而可以安全駕駛，不過，他駕車蛇行、車身搖擺、駕駛操控力欠佳、變換車道未使用方向燈，甚至在做直線測試時左右搖晃，胡經警方攔查後酒精濃度超標即已違法，他的辯詞不可採。

判決書指出，胡2022年即因酒駕案判刑4月入監，2023年3月7日有期徒刑才執行完畢出監卻再犯，應依累犯規定加重其刑，審酌胡否認犯行、經警盤查前未肇事等，依公共危險罪判胡有期徒刑11月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康