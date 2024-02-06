台中妙齡女被四輪按喇叭「嚇到」 回敬中指 結果...瘦了荷包
台中市王姓妙齡女子在去年騎機車行經西屯區時，被一輛要右轉的轎車按喇叭當場不滿，伸出中指問候該輛轎車駕駛，隨後駛離，該名轎車林姓駕駛認為王女涉嫌公然侮辱，使用行車記錄器的影像為證，向警方提告。王女到案辯稱，當時聽到轎車喇叭聲，「嚇到直覺比中指」，沒有公然侮辱意思，但不被法官採信，判拘役10天，可易科1萬元。
判決指出，王姓女子（27歲）在去年6月26日下午4時許，騎機車行經西屯區甘肅路2段、甘河路交岔路口時，因不滿林姓男子駕駛的轎車對她按鳴喇叭一聲，王女即當場對林男伸出中指回敬，林男事後提供行車記錄器給警方，提告王女公然侮辱。
王女到案後，雖然不否認有伸出中指的行為，但是辯稱，當時林男駕駛的轎車要右轉駛入停車場，如果她沒有直接超過林的車輛，就會被林車撞到，而且當天有下一些小雨，被喇叭聲嚇到之後，「很直覺就比出中指」，不是要侮辱林男，而是被嚇到後的反射動作。
台中地院審理後認為，所謂「侮辱」，包括以抽象言語、舉動對他人表示輕蔑，使他人在精神上、心理上有感受到難堪或不快，客觀上有損害他人人格之行為而言，而王女在公共場所，對林男做出「比中指」的手勢，屬於粗鄙舉動，圖以輕蔑、攻訐林男人格，使人感受難堪，構成公然侮辱罪，依法判拘役10天，可易科1萬元，可上訴。
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