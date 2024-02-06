賴清德後援會請走路工？民進黨查為「支持者自費徵人」 撤告了

總統當選人賴清德。圖／聯合報系資料照片

國民黨青年部前主任去年指控，時任民進黨總統參選人賴清德競辦，為了後援會活動湊人數，在平台「小雞上工」刊登「100分鐘賺500元」的徵工資訊。民進黨及賴清德提告刊登訊息的柳姓女子、黃姓男子，涉嫌總統副總統選舉罷免法、妨礙名譽。民進黨日前撤告妨害名譽，另涉嫌選罷法方面，柳、黃與民進黨已達成和解，全案獲不起訴處分。

去年9月12日，一名「柳小姐」在平台「小雞上工」刊登「9月23日（六）民進黨賴清德後援會」徵求臨時工的資訊，註明「主要是出席湊人數，但要確定人數所以不可放鳥」等語，活動是全國觀光旅遊運輸暨商圈產業賴清德後援會，時間為去年9月23日下午3時20分至5時，地點則標註於新北市新莊區五工路的頤品大飯店。

民進黨發言人卓冠廷當時表示，此則資訊並非民進黨中央黨部與賴清德競選辦公室發出，為不實訊息，民進黨已在同月14日晚間7點33分提告柳、黃，涉犯總統副總統選舉罷免法、妨礙名譽等罪。

柳、黃兩人偵訊時坦承有在網路張貼徵工資訊，否認有違反選罷法及妨害名譽犯行。兩人辯稱，當時親友詢問是否能參加後援會活動，因想幫忙多找一些人參與，才會在小雞上工張貼徵工資訊，無受任何人指示；且因該網站要求必須刊登薪資，打算自掏腰包支付500元，感謝與會人員，未有期約賄選之情。

不起訴處分書指出，民進黨經瞭解後，認為柳、黃兩人所為是民進黨支持者的行為產生的誤會，雙方已達成和解，不願再追究兩人的刑責。檢方認定，柳、黃因罪嫌不足，處分不起訴。至於涉犯妨害名譽方面，屬於告訴乃論之罪，民進黨日前已具狀撤回告訴，檢方予以不起訴處分。