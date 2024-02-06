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酷刑虐童 補習班負責人判2年4月
美語教學補習班負責人林漢凌、女老師劉蕓德、金智儀長期虐待梁姓男童，包括抓腳踝在空中旋轉丟出、冬天脫光洗冷水澡、壓頭入水等；最高法院依妨害幼童發育罪判林女二年四月徒刑定讞。
一審依成年人故意對兒童犯傷害罪判劉女六月得易科罰金之刑，依故意對兒童犯傷害罪判金女六月徒刑，得易科罰金，緩刑四年。兩人未上訴而確定。
檢方調查，梁童二○○六年至二○一三年在補習班就讀，當時才二歲，被三人以「十大酷刑」虐待，像強壓頭進水、搬書及刷廁所等不當勞動、罰半蹲，蹲不好就交互蹲跳，以軍中「桂河大橋」跨椅懸空雙手苦撐數分鐘。
梁童冬天脫光被要求站在洗手槽沖冷水、被抓腳踝在空中旋轉丟出，拇指還被撞斷；林等人或稱梁童身體有細菌，必須隔離不准入教室、不能喝水及小便、不准吃午餐和點心、逼吃發霉麵包、麻辣燙、酸辣湯、用愛心小手暴打全身、命他不准用桌椅，只能趴地上寫字。
梁童二○一四年十一月間從媒體得知其他幼童遭虐，回憶起就讀時期恐懼，身心出現異常，父母帶往醫院，確診罹患長期創傷後壓力症（ＰＴＳＤ）。
林女三人否認犯行，檢方依梁母保留當年受虐照、補習班多名老師作證、梁童就診紀錄及診斷證明書，依法起訴。
林漢凌一審判刑三年十月，二審認為林女從事幼兒補教業，對兒童教養、照顧應有較高專業能力及耐心，竟共同施虐，害男童罹長期創傷後壓力症，妨害身心健全發育，改判她二年四月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。
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