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敬鵬6人緩刑 桃檢千字文批輕縱

聯合報／ 記者周嘉茹朱冠諭／桃園報導

桃園平鎮敬鵬工廠大火奪走6名消防員和2名移工性命，桃園地院近日依業務過失致死罪，處董事長黃維金等6主管有期徒刑3至8月，均緩刑。圖／報系資料照
桃園平鎮敬鵬工廠大火奪走6名消防員和2名移工性命，桃園地院近日依業務過失致死罪，處董事長黃維金等6主管有期徒刑3至8月，均緩刑。圖／報系資料照
桃園平鎮敬鵬工廠大火奪走六名消防員和兩名移工性命，桃園地院依業務過失致死罪，處前董事長黃維金等六人三至八月徒刑，均緩刑；桃園地檢署表示無法接受，將提上訴，昨並發「千字文」批敬鵬漠視工安，指判決不合比例原則。桃園地方法院回應，尊重檢方上訴。

桃檢指出，敬鵬六主管以易燃材質構製風管、擅自建築違章建物、破壞消防區劃及間隔，使火災發生時未能有效阻絕火勢蔓延，且長達十四年未按時清潔排熱風管；大火並非無法避免，而是六人長期漠視工安釀禍，最終導致六消防員及兩外籍員工罹難。

檢方參考司法院類似判決刑度資訊檢索系統，二○一九年五月廿九日修正公布前刑法類似判決共四九○三件，宣告刑度百分之九十九皆為有期徒刑，共四八三○件，平均刑度七點五月，最高刑度四年二月；敬鵬如此巨大損害，原審只諭知三至八月不等徒刑，及五萬至五十萬元不等公益金，顯然不合比例原則。

消防員工作權益促進協會秘書長陳彥凱認為判決太輕，法院應更審慎衡量刑責。他說從敬鵬到明揚大火，都顯現工廠防災措施改革刻不容緩，呼籲盡速修改相關法律。

桃園市政府說尊重判決，呼籲各方記取教訓，防止不幸事件再發生；消防局表示，依內政部敬鵬火災專案報告，有關垂直區劃完整性、違規擴建占用防火間隔、製程排氣風管材質及定期清理等，建議確實執行，降低防救災風險。

敬鵬公司昨晚發布重訊，對大火造成重大損害至感遺憾及深切愧疚，公司為盡社會責任已捐助數千萬元投入環保基金改善空汙影響、投入數千萬元協助復育當地河川及環境，花費數億元強化與精進廠區各項安全設施，判決對公司財務及業務無重大影響。

桃園 消防員

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