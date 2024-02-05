被指接受88會館招待 女檢氣問法務部：到底是誰招待我？

警政署前政風室主任、現高檢署檢察官黃錦秋被控邀偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，赴郭開設的「88會館」及涂誠文的「睿森銀樓地下室」接受招待，檢察官評鑑委員會認為她違反檢察官倫理規範，法務部移送懲戒法院。職務法庭今續行準備程序，黃女質疑當天只有政風室聚餐，法務部至今沒講是誰招待她。

「88會館」事件曾引發軒然大波，調查局先是查出郭哲敏地下匯兌經手200億餘，初估獲利1億餘，另查出，郭為掌握檢警掃蕩地下匯兌情資，與林秉文在台北市松勤街開設「88會館」高檔招待所，邀約檢察官、警大前校長陳檡文等高階司法人員飲宴。一開始傳出黃錦秋與王涂芝2020年間也到88會館接受不當招待、黃錦秋還在前年11月11日希望王涂芝改口「未前往」，但許多情節不合邏輯，實情至今不明。

法務部指控黃錦秋於2020年1月17日前往松勤街的「88會館」，同年7月10日則前往信義路4段的「睿森銀樓地下室」，這些都是非正當公開場所，另外黃女在2022年11月11日企圖影響王涂芝，希望她更改說詞。法務部指黃女違反法官倫理規範第5、25條且情節重大，依法官法第89條準用第40條移送職務法庭審理。

黃錦秋強調自己根本沒去過88會館，指2020年1月17日在極品軒尾牙結束後不是去88會館，本來要去中華路錢櫃，因沒有包廂而離去，事後又被邀到睿森銀樓地下室的KTV，而7月10日也是去完極品軒後到此處，且是從銀樓電梯旁進去。她表示該處KTV有營業登記、公開營業，且同事也有付錢，何來接受招待？

黃女說，唱KTV時雖未花費，但她則是付了1萬9千元的餐費，也有提供抽獎、市價5萬的蘋果手機，同事不會再跟她要唱歌的費用。不僅否認去過88會館、認識郭哲敏，黃錦秋更指郭哲敏在2020年時根本沒有地下匯兌的案件紀錄，只有十多年前因重利案獲緩刑，而涂誠文那時也沒有前科，法務部怎麼能說她接受招待？

職務法庭今開庭時，法官逐一詢問唱KTV的地點、入口、服務生等細節。黃錦秋表示，KTV的大門口門未關上，任何人都可進入，KTV則是有服務生開門，且有一名女服務生介紹要怎麼點歌，因一行人自己有帶食物和酒，另一名男服務生送來水杯。

黃錦秋質疑高檢署和檢評會的報告為何指「無人服務」？法官詢問當初是誰接洽場地？她表示現在警察沒有人願「承認」，因一承認就得被懲處，但她強調有看到服務生進來收錢，她在進店前還告誡李姓秘書「不能到列管場所、都要付錢」。

今開庭時，黃錦秋不斷強調這是政風室單純的吃飯，沒有其他人參加，她好奇如果法務部說有人招待她，究竟是誰招待的？「至今都沒講什麼人，我搞不懂」