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「綠白電話門」醫界大老為何沒被告？ 民眾黨解釋是這個原因

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
門諾基金會前董事長陳永興。圖／聯合報資料照片
門諾基金會前董事長陳永興。圖／聯合報資料照片

「綠白電話門」事件延燒，民眾黨主席柯文哲被指主動致電「綠營一位醫界大老」喬院長，他反駁是民進黨主動聯繫並揚言提告；民眾黨副秘書長許甫、發言人李頂立今在律師陪同下，到台北地方法院提民事訴訟，要求民進黨、民進黨發言人吳崢連帶賠償100萬元，並刪除臉書文章。

吳崢爆料柯文哲1月31日曾致電綠營醫界大老，希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，則民眾黨願意支持民進黨提出的副院長人選。柯文哲事後反駁，但門諾基金會前董事長陳永興隨後發出聲明證實，柯文哲致電給他詢問「喬院長」的可能性，他也將訊息傳達給民進黨主席賴清德。

媒體問及民眾黨、柯文哲今日提告對象為何沒有陳永興？許甫回答，陳永興是把他了解的過程從頭到尾公開陳述，認為陳已將他所知道的清楚陳述，至於為何會提告吳崢，是因為吳崢沒有了解事情全貌，或了解全貌仍依舊用積非成是、顛倒是非的方式PO文，且吳崢表示已跟民進黨高層、府院黨高層的授意才說出此話，所以才提告民進黨及吳崢。

許甫今指出，提告對象包括民進黨、吳崢、ETtoday陶姓記者、三立新聞網高姓記者，每家公司及發言人及記者各連帶求償100萬元，總額是300萬元。

他說，2月1日ETtoday、三立新聞網先後以內幕方式報導民眾黨主人柯文哲主動致電給民進黨高層，提出交換條件為立院龍頭為黃珊珊，副院長則支持民進黨的人選，但此與事實不符，所以來提告。事後，吳崢在臉書上PO文，指柯文哲主動打電話提出如此條件，故一併提告。

吳崢 提告 民進黨

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