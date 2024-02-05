台灣國告發藍白合搓圓仔湯 今遞陳報狀請北檢速傳侯柯馬朱4人

台獨團體「台灣國」理事長陳峻涵認為，國民黨主席朱立倫與前總統馬英九力促藍白合，去年告發朱、馬及當時尚未登記的國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨主席柯文哲等4人，涉嫌違反正副總統選罷法「搓圓仔湯」。台灣國今再赴北檢遞交陳報狀，建請檢方偵辦並傳喚4人。

台灣國認為，選前馬英九及朱立倫協調藍白合政黨協商，有涉搓圓仔湯之嫌，陳峻涵與團體成員去年11月17日赴北檢提告馬、朱、侯及柯，涉犯總統副總統選舉罷免法第84條。北檢去年12月初已成分案，將4人列「選他」字案被告。