朱芯儀曝小孩轉學原因 女網友留言挨告妨害名譽 出庭否認犯罪

朱芯儀和賈靜雯的弟弟衛斯理（賈子宸）結婚育有3寶，朱芯儀上節目分享育兒經驗，提到小兒子轉學原因，經媒體報導新聞後，王姓女網友在新聞連結涉留言「朱小姐兒子在學校就是霸王級問題小孩」等語，衛斯理提告女網友妨害名譽。士林地方法院今開庭，王女出庭否認犯行，全案移審理庭。

全案起源於，演出偶像劇犀利人妻走紅的朱芯儀，抗癌成功後，經常上節目分享抗癌心路歷程與育兒經驗，2022年12月間，她上節目「醫師好辣」分享小兒子轉學原因、家長群組氣氛等，經媒體報導新聞，未料，王姓女網友在新聞連結留言，涉指「朱小姐兒子在學校就是霸王級問題小孩，還在這裡打人說被人打，笑死」

衛斯理日前受訪表示，朱芯儀在節目上分享小兒子轉學經歷，和他提告女網友，是兩件事，夫妻倆均不認識女網友，女網友卻以「聽說」做出莫須有的指控。衛斯理強調「我身為爸爸、丈夫，無法接受這樣的霸凌，基於愛孩子、保護孩子的心情，不能接受這樣情緒性的字眼」