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朱芯儀曝小孩轉學原因 女網友留言挨告妨害名譽 出庭否認犯罪

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

朱芯儀和賈靜雯的弟弟衛斯理（賈子宸）結婚育有3寶，朱芯儀上節目分享育兒經驗，提到小兒子轉學原因，經媒體報導新聞後，王姓女網友在新聞連結涉留言「朱小姐兒子在學校就是霸王級問題小孩」等語，衛斯理提告女網友妨害名譽。士林地方法院今開庭，王女出庭否認犯行，全案移審理庭。

全案起源於，演出偶像劇犀利人妻走紅的朱芯儀，抗癌成功後，經常上節目分享抗癌心路歷程與育兒經驗，2022年12月間，她上節目「醫師好辣」分享小兒子轉學原因、家長群組氣氛等，經媒體報導新聞，未料，王姓女網友在新聞連結留言，涉指「朱小姐兒子在學校就是霸王級問題小孩，還在這裡打人說被人打，笑死」

衛斯理日前受訪表示，朱芯儀在節目上分享小兒子轉學經歷，和他提告女網友，是兩件事，夫妻倆均不認識女網友，女網友卻以「聽說」做出莫須有的指控。衛斯理強調「我身為爸爸、丈夫，無法接受這樣的霸凌，基於愛孩子、保護孩子的心情，不能接受這樣情緒性的字眼」

47歲王姓女網友，涉犯妨害名譽罪嫌遭起訴，今在律師陪同下出庭，否認犯罪。衛斯理和朱芯儀今則未出庭，告訴代理人指出，王姓女網友在網路的言論，嚴重影響小孩身心發展，犯罪事實明確，且迄今沒有道歉，犯後態度不佳。法官指出，此案可再安排調解，諭知全案移審理庭。

衛斯理、朱芯儀為捍衛孩子名譽硬起來提告。圖／摘自臉書
衛斯理、朱芯儀為捍衛孩子名譽硬起來提告。圖／摘自臉書

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