指控陳明文幫槍手辦理增見 黃國昌反告誣告今偵結

民眾黨立委黃國昌去年指控，民進黨前立委陳明文替黑道、寶和會槍手辦理「特見」。陳明文提告黃國昌涉犯妨害名譽，台北地檢署去年偵結，黃獲不起訴處分。不過，黃國昌該案偵查期間，提告陳明文涉誣告，北檢偵查，因未找到陳認識寶和會成員事證，難認陳主觀上有誣告犯意，處分不起訴。

事件源於，健身網紅「館長」陳之漢於2020年8月28日，遭竹聯幫寶和會劉姓成員槍擊，新北地院審理時，時任陳之漢告訴代理人的黃國昌公開指稱，陳明文曾協助槍手辦理特別事由接見，另在2021年5月5日在臉書發文指，陳明文替槍手辦理違法增見。

對此，陳明文提告黃國昌涉嫌妨害名譽，北檢去年11月間偵結案件，檢方認定，陳明文的國會辦公室確實有多次幫忙辦理增見，黃國昌所言屬可受公評之事，處分不起訴。

黃國昌認為，陳明文明明認識寶和會成員，卻還表明自己不認識對方，卻提告他涉妨害名譽，黃也對陳提出誣告告訴。

檢方指出，陳明文堅辭否認有誣告犯行，他與寶和會成員素未謀面，至於協助辦理增見流程，大致為受刑人家屬親自、撥打電話或透過地方人士，聯繫國會辦公室、嘉義或民雄服務處，再由助理向法務部矯正署行文，國會辦公室僅單純轉達民眾託付。

為釐清陳明文是否認識寶和會成員，檢方傳喚陳明文國會辦公室楊姓資深助理，楊稱，陳明文辦公室確實有協助辦理來自嘉義兩個服務處的增加接見業務，再行文至矯正署申請，增見與特見不同，若申請「增見」獲准，受刑人與探視人得自行會面，無需陳明文知悉陪同，屬於選民服務範疇。

檢察官依職權傳喚邵姓、劉姓證人到案說明，兩人未到，無從認定陳明文與寶和會成員是否認識。