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不服敬鵬大火董座6人緩刑 桃檢千字痛批輕縱提上訴

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園平鎮敬鵬工廠6年前大火奪走6名消防員和2名移工性命，董事長黃維金等6主管被認定建廠時使用易燃材質風管，並在防火間增建違章建築。桃園地院近日依業務過失致死罪，處6人有期徒刑3至8月，均緩刑，對此桃園地檢署不服，直言6主管的輕忽漠視工安造成8人葬身火海，判決有輕縱之嫌，依法提起上訴。

桃檢說明，法院雖以事證明確且被告6人均坦承犯行，判處各3到8月有期徒刑，卻以與被害人家屬達成和解，且捐贈環保基金等予以緩刑宣告，並繳交公益金新台幣5萬元至50萬元不等。

惟查，敬鵬公司為員工達3300多人的上市跨國公司，被告黃維金等6人分別擔任敬鵬公司總經理兼董事長、副總經理、經理、環工課長及環保工程師，2018年營業額201億7388萬元，盈餘達3億7506萬元，6人身為公司幹部，卻未以不燃材質構製風管、擅自建築違章建物、破壞消防區劃及間隔，使火災發生時未能有效阻絕火勢蔓延，且竟長達14年未按時清潔排熱風管，足認本案火災並非不能避免，而是被告等人長期忽視工安，致發生重大火災。

桃檢指出，敬鵬大火發生後，桃園市消防局共出動各式消防及救護車輛212車次，消防及義消人員計801人次到場。國家投入大量人力、物力進行救災，卻因被告等人的輕忽漠視，造成7名消防員受困1樓東南角落貨梯A處附近長達3至7小時，最終6名消防員及2名外籍員工共8人不幸罹難。

桃檢認為，對死者家屬而言是無可彌補的傷痛，豈是和解金可彌補？6名冒險救災卻罹難火場的消防員，都是國家培養多年的優秀人才，卻因被告等人的疏忽、輕視而頃刻間殞命，對於國家救災體系造成莫大損失；且本案死者包含2名泰籍移工，也引起國際注意，認為我國上市公司僅求營利漠視工安，影響國際形象甚鉅。如此巨大的損害，但原審卻只諭知3至8月不等有期徒刑及5萬元至50萬元不等的公益金，顯然不合比例原則。

檢方表示，參考司法院類似判決刑度資訊檢索系統，與2019年5月29日修正公布前刑法第276條第2項類似判決4903件，此類案件宣告刑度99%皆為有期徒刑共4830件，平均刑度達7.5個月，最高刑度達4年2月相較，認為本件判決宣告刑度實有輕縱之嫌。為了捍衛民眾生命財產安全，避免企業經營為節約支出而漠視工安，未依消防專業規劃廠房，再度發生類似工安憾事，依法提起上訴。

敬鵬工業桃園平鎮廠大火，延燒62小時才撲滅，桃園地院近日依業務過失致死罪，處敬鵬6幹部有期徒刑3至8月，均緩刑，對此桃園地檢署不服上訴。圖／本報資料照
敬鵬工業桃園平鎮廠大火，延燒62小時才撲滅，桃園地院近日依業務過失致死罪，處敬鵬6幹部有期徒刑3至8月，均緩刑，對此桃園地檢署不服上訴。圖／本報資料照

工安 桃園 消防員

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