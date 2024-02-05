吃發霉麵包冬天洗冷水澡 補習班負責人虐童「10大酷刑」下場出爐

美語教學補習班負責人林漢凌、女老師劉蕓德、金智儀長期虐待梁姓男童，包括抓腳踝在空中旋轉丟出、折斷大拇指、冬天脫光洗冷水澡、壓頭入水等十大酷刑，宛如電影「熔爐」翻版，最高法院依妨害幼童發育罪判林女2年4月徒刑定讞。

一審依成年人故意對兒童犯傷害罪判劉蕓德6月得易科罰金之刑；金智儀犯故意對兒童犯傷害罪遭處6月徒刑，得易科罰金，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並提供90小時義務勞務。兩人在2020年12月28日一審宣判後，未上訴而確定。

檢方調查，梁童從2006年至2013年在補習班就讀，當時他才2歲，被林漢凌、劉蕓德、金智儀以「10大酷刑」虐待，像是用水桶或塑膠戲水池裝滿水，強壓他的頭進水、叫他搬書及刷廁所等不當勞動、罰半蹲，蹲不好就交互蹲跳、以軍中「桂河大橋」跨椅懸空雙手苦撐數分鐘。

梁童冬天脫光也被要求站在洗手槽沖冷水、被抓起腳踝在空中旋轉丟出，拇指還被撞斷；林漢凌等人或稱梁童身體有細菌，必須隔離不准入教室、不能喝水及小便、不准吃午餐和點心、逼吃發霉麵包、麻辣燙、酸辣湯、用愛心小手暴打全身、命令他離開教室，不准用桌椅，只能趴在地上寫字。

梁童2014年11月間從媒體得知其他幼童遭虐，再度回憶起就讀時期的恐懼，身心出現異常，父母帶往醫院診治，確診罹患長期創傷後壓力症（PTSD）。

林女3人否認惡行，辯稱沒拍到她們有做這些事，空口無憑，但檢方依據梁母保留當年的受虐照、補習班多名老師作證、梁童就診紀錄及診斷證明書，認定3人惡性重大，依法起訴。

林漢凌一審被判刑3年10月，她上訴仍否認犯行，但二審依相關人證、物證，認定林女犯妨害幼童發育罪，且與劉蕓德、金智儀皆為共同正犯，一審卻認為是間接正犯，且對梁童傷勢認定有誤，另考量林女曾試圖賠償20萬元被拒，因此撤銷改判。