台中女師辦公室抓狂...控同事「散布我被強姦」下場慘

台中市一所公立學校的林姓女教師，在去年初因與另名女老師吵架，在學校辦公室內，指控另名老師「指使同學散布我被強姦」、「散布我不孕的消息」等不實言論，還以「妓女」辱罵該名女老師，該名女老師認為林女涉嫌妨害名譽，向警方提告，林女在案件審理時坦認涉案，台中地院依誹謗罪，判刑30天，得易科3萬元。

判決指出，林姓女子（42歲）是台中市某公立學校的教師，她在去年3月10日上午10時許，因與另名擔任教師的女同事有口角，林女一時情緒失控，在學校辦公室內，指控該名女同事「指使同學到處散布我被人強姦消息」、「向蘇老師、陳老師說我被強姦的事」、「她勾搭自然老師狼狽為奸，散布我不孕」、「她到我家罵我家人」等語，甚至還以「賤人」、「妓女」，以及五字經問候該名女同事。

女同事認為林女散布不實訊息，加上當時還有其他教師在辦公室內，因此向警方提出妨害名譽的告訴；林女到案後承認，有在辦公室內提到女同事到處散布她被強姦的事，也有辱罵女同事髒字。檢方依妨害名譽罪起訴後，向台中地院聲請簡易判決處刑。