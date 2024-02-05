影／台中南屯去年408人車禍受傷 警在10大路口加強宣導

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南屯區在去年發生744件車禍，其中交岔路口占總件數6成，第四警分局為提醒用路人，在10處無號誌交岔路口安排加強宣導，希望加深用路人守法停讓觀念，以防制無號誌路口交通事故發生。分局長李建興說，「防禦駕駛不可少」，看不見的地方就潛藏危機，切勿貿然通過，危及自身及他人安全，避免憾事發生，多一分禮讓，安全多十分保障。

第四警分局統計，去年1月至12月無號誌路口，發生交通事故744件、受傷408人，交岔路口發生交通事故約占總件數六成，且「未依規定讓車」為肇事因素之一，大多數汽機車駕駛人對於無號誌路口路權停讓觀念薄弱，對新修訂交通罰則也不熟悉。

四分局為強化汽機車駕駛人無號誌路口路權停讓觀念，在今年1月起，針對轄內無號誌交叉路口設有「閃光紅燈」號誌、「停車再開」標誌或「停」標字等10處路口加強宣導，灌輸駕駛人守法停讓觀念，以防制無號誌路口交通事故發生。

四分局表示，今年度加強重要節日安全維護工作，從年2月1日晚上10時至2月15日24時止，為期15天，警政署為落實工作主軸「交通順暢」、「人車平安」，今年新增「汽車行近行人穿越道之交岔路口，遇有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」、「汽車駕駛人行經設有停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌之交岔路口，不依規定停讓」2項等重大（點）違規取締。行政院也在去年6月30日，公布施行新修定道交條例第45條第1項第18款，違反規定者，將處1200元以上至1800元以下罰鍰，並違規記1點。

台中市第四警分局在轄內10處無號誌路口，安排警力加強宣導，希望加深用路人守法觀念。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局在轄內10處無號誌路口，安排警力加強宣導，希望加深用路人守法觀念。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局在轄內10處無號誌路口，安排警力加強宣導，希望加深用路人守法觀念。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局在轄內10處無號誌路口，安排警力加強宣導，希望加深用路人守法觀念。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局在轄內10處無號誌路口，安排警力加強宣導，希望加深用路人守法觀念。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局在轄內10處無號誌路口，安排警力加強宣導，希望加深用路人守法觀念。圖／第四警分局提供

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