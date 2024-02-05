影／台中南屯去年408人車禍受傷 警在10大路口加強宣導

台中市南屯區在去年發生744件車禍，其中交岔路口占總件數6成，第四警分局為提醒用路人，在10處無號誌交岔路口安排加強宣導，希望加深用路人守法停讓觀念，以防制無號誌路口交通事故發生。分局長李建興說，「防禦駕駛不可少」，看不見的地方就潛藏危機，切勿貿然通過，危及自身及他人安全，避免憾事發生，多一分禮讓，安全多十分保障。

第四警分局統計，去年1月至12月無號誌路口，發生交通事故744件、受傷408人，交岔路口發生交通事故約占總件數六成，且「未依規定讓車」為肇事因素之一，大多數汽機車駕駛人對於無號誌路口路權停讓觀念薄弱，對新修訂交通罰則也不熟悉。

四分局為強化汽機車駕駛人無號誌路口路權停讓觀念，在今年1月起，針對轄內無號誌交叉路口設有「閃光紅燈」號誌、「停車再開」標誌或「停」標字等10處路口加強宣導，灌輸駕駛人守法停讓觀念，以防制無號誌路口交通事故發生。