百萬粉絲網紅簽獨家合約卻在抖音直播 公司求償216萬結果曝光

臉書有116萬追蹤者的直播主「Miss布丁」（本名蔣依庭）和浪LIVE直播平台簽約成為獨家主播，但她被控在合約期間，擅自在TikTok（抖音）直播，違反契約競業禁止規定，經營浪LIVE平台的旭瑞文化傳媒公司向她求償216萬元，台北地方法院判賠36萬元，可上訴。

旭瑞公司提告主張，雙方2021年5月27日簽訂合約，約定布丁自2021年6月1日至2022年7月31日為浪LIVE直播平台獨家主播，由公司提供開設線上直播間、行銷曝光、接洽活動等，之後也替布丁開設「你的小情人布丁」直播間。

公司指出，布丁在合約期間擅自在抖音註冊帳號、直播，還參加抖音每周排行直播活動，違反合約競業禁止約定，請求布丁賠償200萬懲罰性賠償金、16萬元律師費，共計216萬元。

布丁反駁，合約中有例外約定於臉書、IG直播時，不適用禁止約定，她是基於樂趣而在抖音直播，抖音直播與臉書直播性質相近，應屬於不予限制的範圍，且她是以短影音和觀眾互動，有意增加網路聲量和粉絲人數，因此她沒有違約。

台北地院指出，抖音是影音傳流平台，提供使用者購買虛擬禮物，直播主可獲打上、平台給予的鑽石獎勵，且抖音也有與直播主的分潤機制，性質與浪LIVE直播平台相似，再者合約中清楚載明僅臉書和IG直播例外，並不包括抖音在內，因此布丁在抖音直播，確實違反競業條款。

判決指出，布丁也坦承在與浪LIVE直播合約屆滿之際，和抖音接觸、了解營運模式，且每周在抖音直播2至3次，收入約10萬元；布丁與公司方的對話也提及「我在那邊是播好玩的沒有簽約」、「沒有勸導的機會嗎」、「通常都會良性勸導，如果不聽才會用合約處理吧」等語。