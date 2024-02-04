屋內28萬元失竊 慣竊凌晨出現附近 法官認定罪證不足判無罪

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣田中鎮一戶人家前年底玄關木櫃內包包裡的28萬元不翼而飛，警方查出許姓慣竊於當日凌晨曾騎車經過，又在失竊人住戶附近走動，檢方依竊盜罪將他起訴，但彰化地方法院認為，檢警並沒有明確證據足以證明包包內的錢是許男偷走，判處許男無罪。

判決書指出，田中這戶失竊人家女主人在2022年12月某日上午7 點多到廚房煮菜時，突發現菜瓜布掉落在水槽内，廚房水槽上方的小氣窗沒關，懷疑有人闖入，趕緊到木櫃查看，即發現木櫃裡包包內的28萬元現金和女兒皮夾裡的3000元均不見，原本放在女兒包包內的護身符也掉落在玄關前小桌上，即報警處理。

警方調閱附近路口監視器發現，有竊盜前科的許姓男子當天凌晨 0時至4時曾騎機車行經田中鎮東閔路，也發現許男疑似步行在失竊人家附近的公館路、同安路、八德街、六合街、員集路、東閔路等地，但許男只承認他有騎車，卻否認他有在失竊人家附近走動。

法官則認為，被害人家中並沒有監視錄影器，並未拍到許男進入告訴人家中的畫面，騎車和步行男子也難斷定是同一人，雖有在告訴人住家洗手台發現鞋印，也於窗戶周邊發現手套纖物痕，但未在現場採集到指紋，或其餘遭破壞痕跡，難以比對出竊嫌之特徵，因此依證據不足，許男被判無罪。

田中鎮一戶人家前年底玄關木櫃內包包裡的28萬元不翼而飛，許姓慣竊當天半夜凌晨雖出現在該戶人家附近，但彰化地方法院依罪證不足，判處許男無罪。記者林宛諭／攝影
田中鎮一戶人家前年底玄關木櫃內包包裡的28萬元不翼而飛，許姓慣竊當天半夜凌晨雖出現在該戶人家附近，但彰化地方法院依罪證不足，判處許男無罪。記者林宛諭／攝影

廚房

延伸閱讀

環保少女示威獲判無罪 英法官反批警違法

遭控擾亂公共秩序！環保少女童貝里獲判無罪 法院外笑開懷

台南貪官陳凱凌被控226萬來源不明 二審法官判無罪：多筆收入漏算

14嫌涉洗錢43億判無罪 二審逆轉已13人改判有罪

相關新聞

屋內28萬元失竊 慣竊凌晨出現附近 法官認定罪證不足判無罪

彰化縣田中鎮一戶人家前年底玄關木櫃內包包裡的28萬元不翼而飛，警方查出許姓慣竊於當日凌晨曾騎車經過，又在失竊人住戶附近走...

上網販賣名牌仿冒品！女營業地點搜出846件仿品 賠30萬元獲宣告緩刑

基隆市蔡姓女子在網路意圖販賣仿冒的Nike、adidas商品，基隆地方法院簡易庭判拘役50天。檢方上訴，指蔡女侵害多家國...

桃園敬鵬工廠大火6勇消殞命 董座6人「便宜行事」依過失致死判決出爐

桃園市平鎮區2018年敬鵬工廠大火奪走6名消防員和2名移工性命，董事長黃維金等6主管被認定2002年便宜行事使用易燃材質...

雲林明崗暗哨鐵腕抓酒駕 春酒尾牙別抱僥倖心態

春節尾牙旺季，宴會飲酒機會增加，雲林縣警察局今天起全面加強取締酒駕，昨晚到凌晨全縣共查獲3件酒駕3人依法移送法辦，警方強...

住院打結石卻低血糖喪命 醫師有疏失判賠449萬

徐姓婦人到高雄某醫院進行結石破碎手術，術後必須禁止飲食，但該院卓姓醫師未按常規給予葡萄糖液，導致徐女血糖過低引起併發症死...

未成年當詐團車手 老爸、老媽被判賠百萬元

許姓、鄭姓少年被詐騙集團吸收當車手，涉嫌從蔡姓女子手中提領多筆現款，事後蔡女驚覺受騙報警，警方循線瓦解許、鄭所屬的詐騙集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。