屋內28萬元失竊 慣竊凌晨出現附近 法官認定罪證不足判無罪
彰化縣田中鎮一戶人家前年底玄關木櫃內包包裡的28萬元不翼而飛，警方查出許姓慣竊於當日凌晨曾騎車經過，又在失竊人住戶附近走動，檢方依竊盜罪將他起訴，但彰化地方法院認為，檢警並沒有明確證據足以證明包包內的錢是許男偷走，判處許男無罪。
判決書指出，田中這戶失竊人家女主人在2022年12月某日上午7 點多到廚房煮菜時，突發現菜瓜布掉落在水槽内，廚房水槽上方的小氣窗沒關，懷疑有人闖入，趕緊到木櫃查看，即發現木櫃裡包包內的28萬元現金和女兒皮夾裡的3000元均不見，原本放在女兒包包內的護身符也掉落在玄關前小桌上，即報警處理。
警方調閱附近路口監視器發現，有竊盜前科的許姓男子當天凌晨 0時至4時曾騎機車行經田中鎮東閔路，也發現許男疑似步行在失竊人家附近的公館路、同安路、八德街、六合街、員集路、東閔路等地，但許男只承認他有騎車，卻否認他有在失竊人家附近走動。
法官則認為，被害人家中並沒有監視錄影器，並未拍到許男進入告訴人家中的畫面，騎車和步行男子也難斷定是同一人，雖有在告訴人住家洗手台發現鞋印，也於窗戶周邊發現手套纖物痕，但未在現場採集到指紋，或其餘遭破壞痕跡，難以比對出竊嫌之特徵，因此依證據不足，許男被判無罪。
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