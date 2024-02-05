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敬鵬大火6勇消犧牲卻無重判 基層失望

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

一審法官以六人在大火後坦承犯行、與被害人家屬達成和解且賠償完畢，及被告偵查中自白及證據，改以簡易判決。依簡易程序規定，科刑以宣告緩刑、得易科罰金或得易服社會勞動的有期徒刑及拘役或罰金為限；最終六人僅判三至八月徒刑，並獲二至三年緩刑。

外界質疑「從輕發落」，桃園地院說，被告六人認罪及後續賠償補救，與被害家屬達成和解，犯後態度良好，法官認為被告等人經此次審判程序後，應能知所警惕，無再犯之虞，其等所受刑之宣告以暫不執行為適當，改依簡易程序予以緩刑。

不過有法官認為，此作法雖然符合簡易程序規定，但不符合社會期待，由法官自行承擔。

桃園市消防局昨表示尊重判決，但基層普遍無奈，不少人對判決結果感到心灰意冷，認為當時罹難消防員犧牲生命相當不值，就算重判也喚不回生命，廠方應受到該有懲處才對。

桃園地檢署說，當時消防局獲報火災發生，派出多輛消防專業車輛及多名消防員到場，並有七名消防員入室救災，不幸造成六名消防員罹難，事後家屬身心傷痛難以彌補。

桃檢認為，法官未考量被告六人未以不燃材質構製風管並自九樓貫穿至一樓、擅自建築違章建物、破壞消防區畫，長達十四年未按時清潔排熱風管等嚴重過失行為，才導致六名消防員及二名泰籍移工死亡，重大危損整體消防體系及對社會安全危害甚鉅。一審僅判三至八月不等有期徒刑，及公益金五萬至五十萬元不等，與過失行為所造成危害顯不合比例原則，有輕縱之嫌，檢察官將盡速上訴。

桃園 消防員

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