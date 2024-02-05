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敬鵬大火奪8命 董座等6人緩刑

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

判決指出，敬鵬平鎮三廠二○○二年建造時，由董事長黃維金、廠務陳姓前副總經理、吳姓前廠長及江姓工務部經理主導興建風管廢氣工程，卻便宜行事由承包商裝設易燃材質風管，未擇用耐燃材料；另未申請變更使用執照，擅自在兩廠房防火間隔增建違章建築，將兩廠房以通道連通。

由於廠內隧道式烤箱區所塗製的印刷油墨經烘烤加熱後，會產生易燃的揮發性有機化合物，上升至烤箱上方熱排風管內，冷凝後會變成液態滯留，當氣體濃度過高，遇火星便可能起火，因此熱排風管每年應清潔或更換至少一次。

但負責相關業務的環工課廖姓課長、陳姓工程師未依規定執行，導致二○一八年四月廿八日晚間，五樓隧道式預烤箱在製程中產生油墨碎屑等異物，被吸入循環葉輪並吹向加熱器，接觸到鎳鉻絲高溫瞬間成為燃燒顆粒，再排出至易燃熱排風管悶燒，隨即火焰沿風管快速蔓延至各樓層，最終導致救援的六名消防員及二名外籍移工來不及撤出死亡。

法官審酌，敬鵬疏失奪八命損害非輕，所為應予處罰；念及六人犯後坦承犯行，並與全部被害家屬達成和解且賠償完畢，兼衡董事長黃維金災後以個人捐款千萬給消防英雄專戶及外籍移工，其他被告投入環保基金復育環境影響，並考量被告經濟、健康等因素，最終依業務過失致死罪，處董事長黃維金四人有期徒刑六至八月不等，緩刑三年，環工課廖姓課長二人有期徒刑三月，緩刑二年。

桃園 消防員 移工 過失致死 高溫

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