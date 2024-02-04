桃園敬鵬工廠大火6勇消殞命 董座6人「便宜行事」依過失致死判決出爐

桃園市平鎮區2018年敬鵬工廠大火奪走6名消防員和2名移工性命，董事長黃維金等6主管被認定2002年便宜行事使用易燃材質風管，又在防火間增建違章建築，釀火警發生且火勢藉風管迅速竄燒各廠區。桃園地院近日判決，依業務過失致死罪處6人有期徒刑3至8月，緩刑2至3年不等。

桃園地院近日判決，敬鵬平鎮三廠2002年建造時，董事長黃維金、前廠務陳姓副總經理、前平鎮廠吳姓廠長及江姓工務部經理4人主導興建風管廢氣工程，卻便宜行事由承包商裝設PP易燃材質風管，未擇用耐燃材料，破壞防火外牆效能，並通過會辦完畢；另未申請變更使用執照，擅自在兩廠房的防火間隔增建違章建築，將兩廠房以通道連通，使防火間隔失效。

由於廠內5樓隧道式烤箱區所塗製的印刷油墨經烘烤加熱後，會產生易燃的揮發性有機化合物，一部份上升至烤箱上方熱排風管內，冷凝後變成液態滯留在風管內，當氣體濃度過高時，遇有火星就可能起火，因此每年應實施至少1次熱排風管內壁檢查、清潔保養或更換管線等措施。

但負責相關業務的環工課廖姓課長、陳姓工程師自建廠後就未依規定執行監督清潔更換，導致2018年4月28日晚間，5樓東側隧道式預烤箱在烘烤PCB板製程中，產生油墨碎屑或毛髮等異物，被吸入上方循環葉輪並吹向加熱器，接觸到鎳鉻絲高溫瞬間成為燃燒顆粒，再排出至烤箱上方的易燃熱排風管開始悶燒，隨即火焰沿風管快速蔓延至各樓層，導致廠內6名消防員及2外籍移工來不及撤出缺氧死亡。

法官審酌，敬鵬6人疏失造成火災並奪走8條性命，所生損害非輕，所為應予處罰；但念6人犯後均坦承犯行，並與全部被害人家屬達成和解且賠償完畢，兼衡董事長黃維金在火災發生後，第一時間以個人捐款千萬元給消防英雄專戶及外籍勞工，其他被告投入環保基金改善復育環境影響，並考量個人經濟健康因素，最終依業務過失致死罪，處董事長黃維金4人有期徒刑6至8月不等，緩刑3年，環工課廖姓課長2人有期徒刑3月，緩刑2年。

桃園市平鎮區2018年敬鵬大火造成6消防員殉職、2外籍移工喪命，桃園地院近日判決，依業務過失致死罪處董座等6人有期徒刑3至8月，緩刑2至3年不等。圖／報系資料照