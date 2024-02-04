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春節將至強力防制酒駕 汐止警擴大臨檢取締19件

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

農曆春節即將到來，各行各業紛紛開始舉辦尾牙餐敘，為防制民眾心存僥倖酒後駕車。汐止分局昨天晚間於大同路一段樟樹一路路口，以及大同路三段世界經貿中心前執行取締酒駕專案勤務，共取締酒駕公共危險1件、無照駕駛2件、噪音車10件及改裝車6件，警方提醒民眾開心飲宴之餘，務必遵守喝酒不開車原則。

汐止分局表示，加強重要節日安全維護工作自2月1日起擴大執法，至今已取締酒後駕車並依公共危險罪移送5人，據警方統計，前年汐止區因酒駕傷亡的交通事故共27件，經警方持續執法取締，去年酒駕傷亡案件減少至23件，警方將進一步提高執法力度遏止酒後駕車，讓每個市民都能夠平安的闔家團圓。

汐止分局長黃國政提醒，酒駕肇事拆散了無數原本美滿的家庭，無論對加害人還是被害人，都會留下無法磨滅的傷害。汐止分局秉持防制酒駕是一個持續性的工作，民眾參加尾牙飲宴，務必勸阻親友酒後駕車，否則同車乘客恐將連帶受罰；除此之外，酒後駕車遭到查獲，將當場移置保管車輛、吊扣車輛牌照2年，並吊扣駕駛人之駕照，請民眾切莫以身試法。

汐止分局昨天晚間於大同路一段樟樹一路路口，及大同路三段世界經貿中心前執行取締酒駕專案勤務。記者黃子騰／翻攝
汐止分局昨天晚間於大同路一段樟樹一路路口，及大同路三段世界經貿中心前執行取締酒駕專案勤務。記者黃子騰／翻攝
汐止警方在重要路口實施酒駕臨檢。記者黃子騰／翻攝
汐止警方在重要路口實施酒駕臨檢。記者黃子騰／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

汐止 酒駕

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