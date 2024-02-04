未成年當詐團車手 老爸、老媽被判賠百萬元

許姓、鄭姓少年被詐騙集團吸收當車手，涉嫌從蔡姓女子手中提領多筆現款，事後蔡女驚覺受騙報警，警方循線瓦解許、鄭所屬的詐騙集團，蔡女損失443萬元，其中100萬與部分成員和解，他事後對許、鄭及鍾姓、張姓男子求償343萬元勝訴，因許、鄭案發時都未成年，父母親得與鍾、張共負連帶賠償責任。

判決指出，蔡女聽信詐騙集團的「假檢警」話術，2020年11月間，分別將帳戶現金轉入該詐團的銀行帳戶內「保管」，部分款項則由詐團指派車手向蔡女領取。

事後蔡女察覺不對勁，懷疑碰上常見的詐騙集團，報警後警方隨即於全台追捕詐團成員到案，其中多名車手還是未成年，分別於南投、桃園地院審理後判刑或交付保護管束。

蔡女統計受損金額，包含車手領現部分，合計交出443萬餘元現金，事後蔡女向詐團求償，其中100萬元已與集團成員達成調解，但仍有343萬元損失，提告向許姓、鄭姓少年及鍾姓、張姓男子索賠。