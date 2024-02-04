獨／拚易科罰金判決 夫妻下載立委驗傷單竄改成妻流產證明

新竹一名徐姓女子因犯下竊盜案在新竹地院審理，徐向法官稱自己剛流產，曾去婦產科看診，希望法院判刑准予易科罰金，但徐根本沒去看診，竟在網路發現2020年國民黨立委呂玉玲與民進黨立委打架，呂事後曬驗傷單，夫妻倆擅自下載竄改診斷證明，還把病名標註「妊娠一周併先兆性流產」，打算蒙混過關，遭承辦法官察覺；新竹地院審理終結，因徐女事發後半年內往生，賴姓丈夫被依共同犯行使偽造私文書罪判刑2月。

判決書指出，賴男與徐女於2022年9月結婚（徐於去年1月死亡），徐先前因犯下竊盜案遭新竹地院審理，她向審法官稱曾至婦產科看診，會在兩周內提交診斷證明，希望法院審酌准予易科罰金。

不過，徐女遲未提交診斷證明，法院書記官於2022年9月21日通知徐，但電話由賴姓丈夫接聽，書記官要求徐最晚得在當日下午5點提交診斷證明。

由於徐女與賴男交不出證明，兩人上網搜尋發現2020年國民黨立委呂玉玲曾與民進黨立委林楚茵在立院發生肢體衝突的新聞，其中，呂控遭林毆臉受傷，並曬出醫院驗傷單。

夫妻倆下載呂的驗傷單，列印後再由徐女將其中有關姓名、出生日期、身分證字號、地址及診斷病名等欄位塗白，再次複印，最後由徐以手寫方式虛偽記載其出生日期、身分證字號、地址，並將診斷病名寫上「妊娠一周併先兆性流產」，並用超商傳真機傳真至法院，兩人原以為計畫天衣無縫，但承辦法官向醫院求證後揭穿兩人偽造文書犯行。

法官指出，賴男與徐女利用上網取得的立委診斷證明書為底稿，將診斷證明書字號、姓名、出生日期、身分證字號、地址、診斷病名、醫師囑言、開具證明日期、印製證明日期欄等記載內容全部變更，自行製作出新的診斷證明書影本，這種情形已使該文書本質變更，屬偽造行為。