姑丈對國小外甥女忍未條 強吻襲胸、2度性侵未遂

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園有名成年女子18年前就讀國小期間，在自己家裡和嘉義祖母家，先後遭張姓姑丈在房間內或廚房強吻、襲胸，甚至強行褪去她的褲子摸私處，2度企圖性侵，法院審理期間，雙方以分5期共賠償百萬元達成調解，桃園地院日前將張男依2次對未滿14歲女子犯強制猥褻罪、2次對未滿14歲女子犯強制性交未遂罪，判處應執行徒刑2年6月。可上訴。

判決事實指出，張姓男子明知外甥女當年僅是國小學童、是名未滿14歲女子，竟於2003年1月底至2月初時，在嘉義岳母家的房間內，以違反外甥女意願強行親吻，對她猥褻1次；2005年間某日，在外甥女桃園住家房間內，強行褪去她的內外褲，撫摸胸部及私處，拉開外甥女雙腳企圖性侵，卻因太緊張無法得逞。

2006年1月底至2月初某日，在嘉義岳母家的房間內，又強行脫光外甥女的褲子、撫摸私處企圖性侵；同年間某日在嘉義岳母家，趁外甥女單獨在廚房用餐之際，自後方強行環抱她並撫摸她的胸部，對她猥褻1次。案經女子前年分別向桃園、嘉義警方報案，經高檢署轉桃園地檢署偵查起訴。

法院於準備程序及審理中，張姓姑丈對於犯罪事實均坦承不諱，與外甥女及外甥女母親於警詢、偵查中的證述大致相同，且有外甥女手繪住處格局配置、與姑丈的錄音檔案譯文、性侵害犯罪事件通報表、外甥女就診的診斷證明書及病歷佐證，足認張姓被告自白與事實相符，此案事證明確，被告犯行洵堪認定。

法官審酌，張姓姑丈為圖滿足一己性慾，無視外甥女當年生理心智尚未發育完全，罔顧她的人格健全發展及心理感受，利用孩子基於親情信賴，違反她的意願，對其猥褻、性交的犯行，不僅對她造成永難抹滅的身心創傷，對她就兩性關係及家庭觀念的認知也產生負面影響，念及被告張某坦承犯行，考量他診斷出罹有精神疾患，參諸已與外甥女以百萬元成立調解，約定自2022年5月31日付20萬元，之後每年5月31日前分期給付，直到2026年止，兼衡被告自陳大學畢業，目前擔任行政業務，家庭經濟小康等情，量處主文之刑。

法官又說明，至於被告、辯護律師等請求給予宣告緩刑，由於此案應執行刑超過徒刑2年，已逾緩刑條件，其次，張某在此案判決前，另於新北市犯下妨害性自主案件，去年間判處徒刑確定並諭知緩刑，此案判決時仍在該案的緩刑期間，因此明顯不符緩刑要件。

桃園有名成年女子就讀國小期間，遭張姓姑丈強吻襲胸、2度性侵未遂，桃園地院日前將張男依2次對未滿14歲女子犯強制猥褻罪、2次對未滿14歲女子犯強制性交未遂罪，判處應執行徒刑2年6月。可上訴。示意圖／翻攝自pixabay
桃園有名成年女子就讀國小期間，遭張姓姑丈強吻襲胸、2度性侵未遂，桃園地院日前將張男依2次對未滿14歲女子犯強制猥褻罪、2次對未滿14歲女子犯強制性交未遂罪，判處應執行徒刑2年6月。可上訴。示意圖／翻攝自pixabay

嘉義 房間 桃園

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