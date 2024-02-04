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音樂擾鄰多年 老師判強制遷離

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中柯姓音樂老師長期在社區十三樓住處大聲放音樂、演奏，鄰居直言「二十四小時噪音穿腦」被吵到重鬱症，法院民事判柯男應給付十二名住戶三百三十萬元。管委會另起訴柯強制遷離，九十四人有八十六人同意，占比達百分之九十一，法院認為管委會主張有理，符合「惡鄰條款」規定，判柯男應遷離。

管委會主張，柯男之前是十三樓房屋所有權人，但已經將房屋贈與他人，自己卻持續住在屋內，長年不分晝夜大聲放音樂、廣播、影片或演奏樂器等噪音，嚴重影響住戶安寧，被警方依社維法開罰也依然故我。

管委會依公寓大廈管理條例規定，將「制止通知」送達柯男，但對方仍我行我素，管委會再開區分所有權人會議，九十四人有八十六票決議柯男強制遷離，因此向法院起訴主張柯男搬遷。

柯抗辯稱，環保局從沒罰過他，自己沒違反法律，社區也沒規定住戶不能演奏樂器或聽音樂，管委會請求權基礎不存在。

法院調查，管委會有蒐證錄音與影像，另有會議紀錄，多名住戶也對柯男提起侵權求償，管委會舉證有依據，判決柯男應遷離。

另有十二名住戶主張，柯男二○二一至二○二三年間，在十三樓屋內不定時放音樂、廣播、影片或彈奏樂器，影響生活安寧已超越「一般人社會生活所能容忍」標準，每人向他求償三十萬元。

柯男抗辯，他是音樂老師自然會在家演奏樂器、從事網路教學，住戶的錄影都是自行側錄，未會同環保局做噪音檢測，連分貝計都是便宜貨。

台中地院查，管委會有六次會議提到柯男日夜持續製造噪音，嚴重影響睡眠品質，造成精神耗弱，有住戶因此重鬱去看精神科。法官認為，侵害住戶時間長達二年，屢屢勸導都不改善，判柯男應給付十二人共三百三十萬元。

噪音 影片 管委會

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