涉洩密毒犯、詐團 10天5律師收押、交保

據了解，桃檢婦幼專組檢察官高玉奇承辦一起運輸販賣毒品案件時，訊問相關被告察覺說詞有出入，追查發現，得知劉政杰洩漏毒品案偵查資料，主動簽分案件調查洩密，由於毒品案尚在溯源，檢調未透露細節。

二○二○、二○二一年間，劉政杰受託處理兩件運輸毒品案時，前往汽車旅館將偵查容洩給未到案共犯，還教唆其他被告作偽證，讓其他被告事先逃亡，另將被告咬出毒品上游的口供洩給相關人，被法院依教唆犯偽證罪判五月徒刑，另使人犯隱避罪判四月徒刑，緩刑五年，律師懲戒委員會決議停職四個月。

另外，律師鄭鴻威被控勾結詐團首腦，藉由律師陪同車手偵訊、聲押庭閱卷的機會，指揮年輕學弟妹利用通訊軟體telegram拍照回傳偵查內容，讓詐團首腦規避查緝，台北地檢署聲押禁見鄭鴻威、楊雅涵、李明潔三名律師，台北地院昨晨裁准羈押。包括「模範生律師」王晨桓在內，檢方十天已羈押四名涉詐律師，另多人交保。

北院裁定指出，鄭威鴻收受高額報酬，慣用通訊軟體telegram與共犯聯繫，該軟體有單方刪除訊息功能，且與共犯間有大學學長、學妹關係，供述避重就輕，有事實足認有串滅證之虞。