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施工疏失害台鐵撞車 嘉檢起訴工程師等人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

起訴書說，台鐵南下3121次區間車去年5月9日清晨5點11分，行駛嘉義至南靖間東正線時撞到異物，列車停車檢查發現，除前端主排障器受損，車底下還卡著載運工程材料的平台車，安排旅客轉乘其他列車，由鐵路警察局高雄分局偵辦。

事故路段附近當時進行嘉市鐵路高架化工程第4工區，電力桿基礎螺栓水泥封頂及拆模作業工作，何姓男子擔任領班，工程師林姓男子負責現場巡查，監造人王姓男子，施作人員為魏姓、陳姓及葉姓等3名男子。

當天凌晨在事故現場附近，施作鐵桿基礎封頂作業，以平台車載運施作工具及材料，同日凌晨3點40分施工結束，何姓男子等4人應注意將平台車搬離施作現場，淨空軌道，卻疏於善後，將平台車遺留軌道上，林男、王男也疏於未巡檢施工範圍釀事故。

起訴書指出，台鐵區間車撞擊平台車造成列車現場停留8分鐘，且列車主排障器、輔助排障器及碟盤制動本體等損壞，並衍生火車往來危險。林男、王男辯稱，事故當天有2起工程案施作，案發未巡查到案發地點；事故發生前巡查，軌道上沒有平台車，但王男通報工程結束後未再次巡查確認，顯未盡注意義務，林男等6人涉及過失致生火車往來危險罪嫌。

台鐵公司化 鐵路高架化

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