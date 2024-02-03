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律師勾結詐團用「紙飛機」聯繫 北院認有串證之虞收押3律師

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

律師勾結詐團案，北檢約談6名律師，其中3人涉案明確，有串證之虞，向法院聲押禁見獲准。台北地院裁定指出，鄭鴻威、楊雅涵供述有避重就輕情形，李明潔曾提醒楊雅涵使用可刪訊息的通訊軟體連絡，3人皆有滅證想法，裁定羈押禁見。

裁定指出，鄭鴻威慣用通訊軟體telegram與共犯聯繫，該軟體有單方刪除訊息功能，且與共犯之間有大學學長、學妹關係，供述也有避重就輕情形，有事實足認鄭有串供、滅證之虞。

鄭鴻威收受報酬高，基於比例原則，審酌所犯罪名危害司法機關查緝詐欺犯罪、國家司法權的有效行使、社會秩序及公益、鄭的人身自由與防禦權受限程度，認有羈押原因及幣要，諭知羈押、禁止接見。

楊雅涵部分，因此案可能另有共犯，且現今詐欺猖獗，分工角色細密，詐團缺一角則無法繼續經營，基於比例原則權衡後，認有羈押原因及必要，諭知羈押、禁止接見。

李明潔與楊雅涵通話紀錄中曾提及，要用可單方收回、刪除訊息的通訊軟體聯繫，足見李明潔也有擔心不法行為遭查緝，所以使用該通訊軟體滅證的想法；且受鄭鴻威指派為詐欺車手辯護不只一案，尚有待查案情，基於比例原則權衡後，認有羈押原因及必要。

北檢認定，律師鄭鴻威、李明潔及楊雅涵涉及組織犯罪明確，向法院聲押禁見獲准，3日早晨已搭乘囚車前往看守所。記者房荷庭／攝影
北檢認定，律師鄭鴻威、李明潔及楊雅涵涉及組織犯罪明確，向法院聲押禁見獲准，3日早晨已搭乘囚車前往看守所。記者房荷庭／攝影

司法 律師 詐欺 車手

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