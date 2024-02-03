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當4個月兵離營158天！抽中海軍陸戰隊凍未條 新兵落跑下場慘了
我國兵役制度自今年元旦起，調整為2005年1月1日（含）以後出生役男須服兵役1年，相較於之前1994年以後出生的役男只需服4個月的軍事訓練役，桃園1名李姓男子抽中海軍陸戰隊，並於去年4月間入伍，報到當天中午趁休假離營未歸，總計4個月服役期間落跑至少158天；桃園地檢署偵結，依陸海空軍刑法的無故離去或不就職役逾30日罪嫌起訴。
起訴指出，22歲李姓男子是海軍陸戰隊新兵訓練中心第2營第7連二兵，2023年4月12日入營報到，是名義務役現役軍人，李男於報到當天中午12點起休假離營，預計同年4月24日晚上7點收假返營，沒想到就此消失未返回營區向所屬單位報到。
海軍陸戰隊位於屏東縣龍泉營區的新訓中心在李姓役男離營超過6天後，轉報憲兵指揮部桃園憲兵隊偵辦，直到去年10月11日上午7點37分終於找到李男並依陸海空軍刑法第40條第3項的無故離去職役逾30日送辦。
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