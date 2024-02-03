14次面交取款4720萬元 台南鷹架工人兼車手被判2年10月

台南柯姓男子為鷹架工人，年前加入投資詐欺集團，化身霖園投資市場顧問經理，擔任面交車手，收取現金1.5%為報酬，去年9月初至10月底，前後14次向被害人詐取金額高達4720萬元，最後一次遭警方以假鈔誘捕落網，台南地院判他共同詐欺取財罪處2年10月，可上訴。

檢警調查，柯去年9月5日前，加入通訊軟體Telegram暱稱「金利興」及其他不詳姓名成員共三人以上詐欺集團，擔任面交車手，約定由他取得收取現金的1.5％為報酬組織。

該集團成員去年8月24日起，以通訊軟體LINE向被害人佯稱，可利用「霖園」APP投資獲利，致被害人陷於錯誤。同年9月5日起至10月18日止，柯出示偽造「霖園投資市場部顧問經理王立宏」識別證，前後14次，向被害人收取100萬至900萬元不等現金後，並在付款單上偽簽「王立宏」，他再將取得現金交付「金利興」。

直至被害人發覺有異報警處理，同年10月18日在住處前，將假鈔1袋交付他，旋即遭埋伏員警逮捕而未遂。據統計，他得手13次，詐欺金額高達4720萬元。

柯於偵查及審理時均坦承不諱，與證人證述情節相符，並有警方搜索扣押筆錄、扣押物品、面交及匯款一覽表、扣押物、霖園投資識別證影本、扣押手機等證據佐證，事證明確。

台南地院認他與詐欺集團其他成員犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。他以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重3人以上共同犯詐欺取財罪處斷。

台南地院審酌，柯不思以正當途徑賺取財物，竟參與本案詐欺集團，負責依指示向告訴人面交取款再轉交款項，與詐欺集團成員共同為詐欺及洗錢犯行，並以行使偽造私文書、行使偽造特種文書等手法訛騙告訴人，使告訴人受有財產損害，很不應該。

唯念及他犯後坦承犯行，其所為洗錢犯行符合自白減刑規定，有意願賠償告訴人68萬元，兼衡他向告訴人收款次數共14次，其中13次順利收款，並非偶發犯罪行為，且告訴人遭詐欺金額高達4720萬元，損失甚鉅，若處以車手常見的1年以上，未滿2年有期徒刑，尚不足以充分評價被告犯行等一切情狀，量處2年10月，以資警惕。