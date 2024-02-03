快訊

綠白電話門／打著林佳龍名號接觸柯文哲 林煜喆道歉：無授權、純個人行動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

14次面交取款4720萬元 台南鷹架工人兼車手被判2年10月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南柯姓男子為鷹架工人，年前加入投資詐欺集團，化身霖園投資市場顧問經理，擔任面交車手，收取現金1.5%為報酬，去年9月初至10月底，前後14次向被害人詐取金額高達4720萬元，最後一次遭警方以假鈔誘捕落網，台南地院判他共同詐欺取財罪處2年10月，可上訴。

檢警調查，柯去年9月5日前，加入通訊軟體Telegram暱稱「金利興」及其他不詳姓名成員共三人以上詐欺集團，擔任面交車手，約定由他取得收取現金的1.5％為報酬組織。

該集團成員去年8月24日起，以通訊軟體LINE向被害人佯稱，可利用「霖園」APP投資獲利，致被害人陷於錯誤。同年9月5日起至10月18日止，柯出示偽造「霖園投資市場部顧問經理王立宏」識別證，前後14次，向被害人收取100萬至900萬元不等現金後，並在付款單上偽簽「王立宏」，他再將取得現金交付「金利興」。

直至被害人發覺有異報警處理，同年10月18日在住處前，將假鈔1袋交付他，旋即遭埋伏員警逮捕而未遂。據統計，他得手13次，詐欺金額高達4720萬元。

柯於偵查及審理時均坦承不諱，與證人證述情節相符，並有警方搜索扣押筆錄、扣押物品、面交及匯款一覽表、扣押物、霖園投資識別證影本、扣押手機等證據佐證，事證明確。

台南地院認他與詐欺集團其他成員犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。他以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重3人以上共同犯詐欺取財罪處斷。

台南地院審酌，柯不思以正當途徑賺取財物，竟參與本案詐欺集團，負責依指示向告訴人面交取款再轉交款項，與詐欺集團成員共同為詐欺及洗錢犯行，並以行使偽造私文書、行使偽造特種文書等手法訛騙告訴人，使告訴人受有財產損害，很不應該。

唯念及他犯後坦承犯行，其所為洗錢犯行符合自白減刑規定，有意願賠償告訴人68萬元，兼衡他向告訴人收款次數共14次，其中13次順利收款，並非偶發犯罪行為，且告訴人遭詐欺金額高達4720萬元，損失甚鉅，若處以車手常見的1年以上，未滿2年有期徒刑，尚不足以充分評價被告犯行等一切情狀，量處2年10月，以資警惕。

台南地院指出，柯向告訴人收款次數共14次，其中13次順利收款，且告訴人遭詐欺金額高達4720萬元，若處以車手常見的1年以上，未滿2年有期徒刑，尚不足以充分評價被告犯行，因而量處2年10月。圖／本報資料照
台南地院指出，柯向告訴人收款次數共14次，其中13次順利收款，且告訴人遭詐欺金額高達4720萬元，若處以車手常見的1年以上，未滿2年有期徒刑，尚不足以充分評價被告犯行，因而量處2年10月。圖／本報資料照

台南 詐欺 車手

延伸閱讀

影／假投資詐騙 有人被騙500萬才驚覺 警方逮35嫌查扣2.6億

巴基斯坦前總理才因洩密被判10年！ 又因貪汙罪遭判14年

投資獲利千萬現今看的到吃不到 再交百萬才能取款

海軍承德軍艦築鷹架施工 將裝設華陽垂直發射系統

相關新聞

北市死亡車禍…曳引車右轉碰撞 女騎士捲車底當場輾斃

林姓男子今午駕駛貨運曳引車行經台北市松山區八德路，右轉時碰撞右側機車騎士胡姓女子，胡女被捲入車底當場死亡，警方介入後確定...

血染白袍縫80針！台中街友妄想症發作 持美工刀狂砍醫助後頸

台中許姓街友妄想耳鼻喉科偷學泰國醫師技術，拿美工刀朝鐘姓醫師助理後頸、臉頰猛砍，鐘瞬間遭血染白袍緊急縫80針才保命。法院...

24小時魔音穿腦！台中音樂老師要賠鄰居330萬元 還得「強制遷離」

台中柯姓音樂老師長期在社區13樓住處大聲放音樂、演奏，有鄰居直言「24小時噪音穿腦」被吵到重鬱，法院民事判柯應給付12名...

14次面交取款4720萬元 台南鷹架工人兼車手被判2年10月

台南柯姓男子為鷹架工人，年前加入投資詐欺集團，化身霖園投資市場顧問經理，擔任面交車手，收取現金1.5%為報酬，去年9月初...

台中大貨車右轉沒打燈 害騎士遭輾爆頭慘死 司機判1年2月

台中蘇姓大貨車司機右轉時沒有打方向燈，貿然轉向害後方許姓機車騎士反應不及擦撞，許人車倒地後又慘遭大貨車車輪輾過上半身，當...

台鐵區間車撞壞嘉義軌道上工程平台車 嘉檢起訴工程師等6人

台鐵公司化元旦掛牌營運，去年5月台鐵1列區間車行駛嘉義至水上鄉南靖間東正線，撞到遺留軌道上嘉義鐵路高架化工程平台車，造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。