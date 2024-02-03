血染白袍縫80針！台中街友妄想症發作 持美工刀狂砍醫助後頸

台中許姓街友妄想耳鼻喉科偷學泰國醫師技術，拿美工刀朝鐘姓醫師助理後頸、臉頰猛砍，鐘瞬間遭血染白袍緊急縫80針才保命。法院刑事一審依殺人未遂判許7年，二審參考精神鑑定減刑後撤銷改判5年確定；民事部分鐘求償116萬元，法院判許應給付鐘26萬元，可上訴。

檢警調查，許男（64歲）2022年7月躺在中區1間診所前騎樓，鐘姓醫師助理要求他離去，同月27日許回到門口守候，見鐘開門引導病患領藥，他就拿預藏的美工刀朝鐘後頸、右臉頰各猛砍1刀，造成鐘嘴唇、臉頰及後頸撕裂傷。

鐘鮮血直流染紅白袍，他摀住傷口衝至對面的澄清醫院手術才倖免於死，警方到場逮捕許男、扣得美工刀，許當時還不停大喊「反攻大陸」、「解救同胞」。

台中地院一審理時，許坦承犯行，表示吃憂鬱症藥物30多年，還自稱在東協廣場聽聞1位泰國醫師有技術能不吃藥治中樞神經，後來被耳鼻喉科診所學走，他遭泰國醫師指責洩密，才持刀在診所外要殺人。

一審認為，許就殺人動機、客體、手段及過程均了然於胸，也是預謀犯案，綜合判斷鑑定內容，認為許認知理解能力並未降低，不予減刑，依殺人未遂罪判他7年。

台中高分院二審查，許1990年出現妄想接受治療，曾因攻擊行為強制住院，持續治療至2022年診所關閉為止，再送精神鑑定也認為，許當下受妄想症干擾，辨識能力顯著降低，二審減刑後撤銷改判5年，令入相當處所或以適當方式，施以監護2年，經最高法院駁回確定。

鐘男再提刑事附帶民事損害賠償，主張遭許攻擊右臉及頭皮撕裂傷，及唾液腺及頰神經斷裂，至今仍須休養，連同醫藥、薪資損失及精神撫慰金100萬元，一共向許求償116萬5580元。對此，許男沒到庭辯論，也未提出任何書狀聲明或陳述。

民事庭查，許刑事被依殺人未遂罪判5年確定，許未出庭辯論、沒提書狀爭執，視同自認，另審酌鐘醫藥、薪資損失均有依據，但根據雙方職業收入、侵害程度，認為鐘求償精神撫慰金應以10萬元為適當，一共判許應給付鐘26萬5580。