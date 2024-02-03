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台中大貨車右轉沒打燈 害騎士遭輾爆頭慘死 司機判1年2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蘇姓大貨車司機右轉時沒有打方向燈，貿然轉向害後方許姓機車騎士反應不及擦撞，許人車倒地後又慘遭大貨車車輪輾過上半身，當場因頭顱破裂慘死；法院審酌，蘇男違規是肇事主因，許也超速為次因，考量蘇犯後自首予以減刑，但至今未和解賠償，依過失致死罪判他1年2月，可上訴。

檢警調查，蘇男2022年7月14日晚上7點多駕駛大貨車經烏日區學田路、高鐵路2段，沒打方向燈就貿然右轉，導致同向的許姓機車騎士閃避不及，大貨車先是碰撞許男左肩造成他人車倒地。

大貨車右後車輪隨即再輾過許男上半身，造成許頭顱破裂當場休克慘死，蘇案發後留在現場，並向到場處理的警方坦承肇事。

台中地院審理時，蘇男坦承不諱，並有附近目擊民眾證詞、道路監視器，法醫鑑定也指出，許男當時因交通事故受有重度顱腦破裂損傷出血，導致中樞神經性休克當場死亡。

法院認為，蘇男領有聯結車職業駕駛執照，應清楚汽車至交叉路口右轉時，應在30公尺前顯示方向燈，且轉彎車應禮讓直行車先行，蘇然疏未注意而有過失，是肇事主因，而許男當時騎機車也超速，為肇事次因。

法院指出，蘇男留在現場坦承肇事符合自首要件予以減刑，但審酌他至今沒有和被害家屬和解、賠償等，依過失致死罪判他1年2月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

機車騎士 車禍 過失致死

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