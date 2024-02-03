快訊

2730包已售光…台糖安心豬驗出瘦肉精 食藥署：鋪貨縣市多在南部

捕捉AI教父美食旋風！ 快跟著黃仁勳打牙祭 小吃愛店一次盤點

影／麵店收到馬英九春聯 神秘黑衣女身分是野生的周美青

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵區間車撞壞嘉義軌道上工程平台車 嘉檢起訴工程師等6人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

台鐵公司化元旦掛牌營運，去年5月台鐵1列區間車行駛嘉義至水上鄉南靖間東正線，撞到遺留軌道上嘉義鐵路高架化工程平台車，造成列車損壞，嘉檢偵結，依公共危險罪嫌起訴工程師林姓男子等6人。

起訴書說，台鐵南下3121次區間車去年5月9日清晨5點11分，行駛嘉義至南靖間東正線時撞到異物，列車停車檢查發現，除前端主排障器受損，車底下還卡著載運工程材料的平台車，安排旅客轉乘其他列車。鐵路警察局高雄分局偵辦。

事故路段附近當時進行嘉市鐵路高架化工程第4工區電力桿基礎螺栓水泥封頂及拆模作業工作，何姓男子擔任領班，工程師林姓男子負責現場巡查，監造人王姓男子，施作人員為魏姓、陳姓及葉姓等3名男子。

當天凌晨在事故現場附近，施作鐵桿基礎封頂作業，以平台車載運施作工具及材料，同日凌晨3點40分施工結束，何姓男子等4人應注意將平台車搬離施作現場，淨空軌道，卻疏於善後，將平台車遺留軌道上，林男、王男也疏於未巡檢施工範圍釀事故。

起訴書指出，台鐵區間車撞擊平台車造成列車現場停留8分鐘，且列車主排障器、輔助排障器及碟盤制動本體等損壞，並衍生火車往來危險。林男、王男辯稱，事故當天有2起工程案施作，案發未巡查到案發地點；事故發生前巡查，軌道上沒有平台車，但王男通報工程結束後未再次巡查確認，顯未盡注意義務，林男等6人涉及過失致生火車往來危險罪嫌。

嘉義地檢署。圖／聯合報資料照片
嘉義地檢署。圖／聯合報資料照片

台鐵

延伸閱讀

嘉義父棄死嬰案離奇 未找到嬰屍...檢警難拘束父人身自由

嘉義傳規模4.6地震 高鐵2列車影響區域外提前停車

嘉義傍晚地牛翻身！氣象站監測4級地震 民眾飽受驚嚇

過年走春訪嘉義民雄日式招待所園區 擁秒飛日本偽出國感

相關新聞

又有律師洩密被辦！劉政杰曾被懲戒沒效淪累犯 桃檢諭令百萬交保

律師劉政杰2020、2021年接受委託處理2件毒品案時，被控將偵查中的秘密洩露給尚未到案的共犯，甚至教唆同案被告作偽證，...

為人師表...台中名校女老師飆罵五字經 辱同僚賤人、妓女下場曝

台中某名校高中林姓女老師和同校另1名女師細故口角，林當眾在教師辦公室辱罵1字經、5字經，還指控對方向老師、同學散布她被強...

台中大貨車右轉沒打燈 害騎士遭輾爆頭慘死 司機判1年2月

台中蘇姓大貨車司機右轉時沒有打方向燈，貿然轉向害後方許姓機車騎士反應不及擦撞，許人車倒地後又慘遭大貨車車輪輾過上半身，當...

台鐵區間車撞壞嘉義軌道上工程平台車 嘉檢起訴工程師等6人

台鐵公司化元旦掛牌營運，去年5月台鐵1列區間車行駛嘉義至水上鄉南靖間東正線，撞到遺留軌道上嘉義鐵路高架化工程平台車，造成...

「律師洩密」昔輕輕放下沒痛癢 現遭收押…法界坦言：風向變了

執業律師鄭鴻威捲入詐團洩密遭收押，近期多位律師身陷囹圄，法界議論紛紛，有人坦言洩密狀況一直都存在，從過去院檢輕輕放下的態...

硬要拍與15歲女友性愛片 新北男挨告願賠100萬 法院這樣判

新北市葉姓男子2年前與15歲女子交往為女朋友，卻不顧小女友反對，三度於發生性行為時，堅持以手機拍攝二人性愛畫面，新北地院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。