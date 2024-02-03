台鐵區間車撞壞嘉義軌道上工程平台車 嘉檢起訴工程師等6人

台鐵公司化元旦掛牌營運，去年5月台鐵1列區間車行駛嘉義至水上鄉南靖間東正線，撞到遺留軌道上嘉義鐵路高架化工程平台車，造成列車損壞，嘉檢偵結，依公共危險罪嫌起訴工程師林姓男子等6人。

起訴書說，台鐵南下3121次區間車去年5月9日清晨5點11分，行駛嘉義至南靖間東正線時撞到異物，列車停車檢查發現，除前端主排障器受損，車底下還卡著載運工程材料的平台車，安排旅客轉乘其他列車。鐵路警察局高雄分局偵辦。

事故路段附近當時進行嘉市鐵路高架化工程第4工區電力桿基礎螺栓水泥封頂及拆模作業工作，何姓男子擔任領班，工程師林姓男子負責現場巡查，監造人王姓男子，施作人員為魏姓、陳姓及葉姓等3名男子。

當天凌晨在事故現場附近，施作鐵桿基礎封頂作業，以平台車載運施作工具及材料，同日凌晨3點40分施工結束，何姓男子等4人應注意將平台車搬離施作現場，淨空軌道，卻疏於善後，將平台車遺留軌道上，林男、王男也疏於未巡檢施工範圍釀事故。