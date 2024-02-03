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為人師表...台中名校女老師飆罵五字經 辱同僚賤人、妓女下場曝
台中某名校高中林姓女老師和同校另1名女師細故口角，林當眾在教師辦公室辱罵1字經、5字經，還指控對方向老師、同學散布她被強姦，並口出「賤人」、「妓女」等語，被害女老師不甘受辱堅持提告不願和解，法院審酌林女犯罪情節、無前科等，依誹謗罪判她拘役30日，可上訴。
檢警調查，林女（42歲）2023年3月10日中午在校內辦公室時，和另1名女老師因細故吵了起來，林就當眾稱對方指使高中同學散布她被人強姦、向其他老師說她被強姦，並稱女老師勾搭自然老師狼狽為奸，在校內散布她不孕的消息。
林女當時還稱，女老師過年到她住處罵其家人，甚至朝對方飆罵1字經、6字經，並以「賤人」、「妓女」等字眼羞辱，女老師認為自己人格、社會名譽遭貶損，報警堅持對林女提告。
檢方訊時，林女坦承有提及女老師到處說她被強姦的消息，自己也口出1字經等辱罵，包括被害女老師，現場其他老師也均目睹作證，檢方認為林女同時涉犯公然侮辱、誹謗罪嫌，2罪想像競合，偵結從重依誹謗罪嫌起訴她。
台中地院審酌，林女僅因職場細故，不思理性溝通，竟在校內教師辦公室以不實言詞誹謗、以不雅穢語羞辱同校老師，嚴重貶損對方評價、名譽，也造成女老師心裡相當程度傷害。
法院考量，被害女老師不願意和解，但衡量林女沒有前科、素行尚可，審理時已經全部坦承犯行，並根據一切情況後，依誹謗罪判林女拘役30日，得以科罰金。
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