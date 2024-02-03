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又有律師洩密被辦！劉政杰曾被懲戒沒效淪累犯 桃檢諭令百萬交保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

律師劉政杰2020、2021年接受委託處理2件毒品案時，被控將偵查中的秘密洩露給尚未到案的共犯，甚至教唆同案被告作偽證，案件去年10月間均獲緩刑5年確定，詎料，劉又將偵查內容洩漏給相關人，3天前遭調查局桃園市調處搜索，桃園地檢署承辦檢察官連夜複訊，本月1日清晨依妨害秘密等罪嫌諭令劉以100萬元交保候傳，由於案件仍在偵查中，檢方不願透露劉所涉案件及相關細節。

執業律師鄭鴻威等被控勾結詐團首腦，藉由律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷的機會，指揮年輕律師利用通訊軟體telegram回傳偵查內容，再由鄭回傳交付給詐騙首腦掌握辦案進度，無獨有偶地桃園地檢署偵辦案件時，發現曾涉洩密被判緩刑的律師劉政杰又再犯，他曾涉及將偵查中的內容洩露給尚未到案的共犯，甚至教唆同案被告作偽證，去年10月27日遭台北地院判刑確定，也於2022年6月13日遭律師懲戒委員會做決議，停職4個月，於決議確定之日起1年內自費接受律師倫理規範8小時研習，沒想到對他沒用，復職後又再犯，因此發動搜索行動。

根據北院一審簡易判決主文指出，法官將劉某依教唆犯偽證罪判處徒刑5月，另犯使人犯隱避罪判處徒刑4月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並於判決確定後支付公庫50萬元，提供60小時義務勞務；北檢認為量刑過輕上訴，遭二審駁回，至於緩刑部分撤銷，改判劉政杰均緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並於判決確定2年內支付公庫100萬元，提供60小時義務勞務。

執業律師劉政杰疑似又將偵查中的內容洩露遭桃園檢調搜索，桃檢本月1日複訊後諭令劉政杰以百萬元交保候傳。記者陳恩惠／攝影
執業律師劉政杰疑似又將偵查中的內容洩露遭桃園檢調搜索，桃檢本月1日複訊後諭令劉政杰以百萬元交保候傳。記者陳恩惠／攝影
執業律師劉政杰前因涉嫌將偵查中的秘密洩露給尚未到案的共犯，甚至教唆同案被告作偽證，遭北院二審確定，沒想到劉又再犯，遭桃檢搜索預知百萬交保。圖／翻攝自法務部律師查詢系統
執業律師劉政杰前因涉嫌將偵查中的秘密洩露給尚未到案的共犯，甚至教唆同案被告作偽證，遭北院二審確定，沒想到劉又再犯，遭桃檢搜索預知百萬交保。圖／翻攝自法務部律師查詢系統

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